楊梅男駕車突發癲癇失控 4機車騎士等紅燈遭剷飛受傷
桃園市楊梅區中山路23日下午16時19分發生一起嚴重的交通意外。一名31歲鄒姓男子駕車行經中山路123號前，疑似因癲癇突然發作導致意識模糊，整輛車完全失控，直接衝撞前方正在停等紅燈的4輛機車，巨大衝擊力造成4名騎士當場倒地受傷。楊梅警分局獲報趕抵後，確認雙方均無酒駕，詳細肇因尚待釐清。
警方於昨(2)日下午接獲報案，指稱中山路發生車禍，經初步了解，鄒男當時正駕駛自小客車沿中山路外側車道直行，不料行經事故路段時，疑似因突發性的癲癇症狀，導致車輛在未減速的情況下，由後方直接剷飛4輛等紅燈的機車。
警方強調，此事故各車駕駛酒測值均為0，事故發生之詳細原因，警方調查釐清中。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】楊梅男駕車突發癲癇失控 4機車騎士等紅燈遭剷飛受傷
