快訊

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

聽新聞
0:00 / 0:00

楊梅男駕車突發癲癇失控 4機車騎士等紅燈遭剷飛受傷

桃園電子報／ 桃園電子報

S 81084516 0
鄒男駕車疑似因癲癇突然發作直接衝撞前方正在停等紅燈的4輛機車。圖：讀者提供

桃園市楊梅區中山路23日下午16時19分發生一起嚴重的交通意外。一名31歲鄒姓男子駕車行經中山路123號前，疑似因癲癇突然發作導致意識模糊，整輛車完全失控，直接衝撞前方正在停等紅燈的4輛機車，巨大衝擊力造成4名騎士當場倒地受傷。楊梅警分局獲報趕抵後，確認雙方均無酒駕，詳細肇因尚待釐清。

S 81084518 0
巨大衝擊力造成4名騎士當場倒地受傷。圖：讀者提供

警方於昨(2)日下午接獲報案，指稱中山路發生車禍，經初步了解，鄒男當時正駕駛自小客車沿中山路外側車道直行，不料行經事故路段時，疑似因突發性的癲癇症狀，導致車輛在未減速的情況下，由後方直接剷飛4輛等紅燈的機車。

警方強調，此事故各車駕駛酒測值均為0，事故發生之詳細原因，警方調查釐清中。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】楊梅男駕車突發癲癇失控 4機車騎士等紅燈遭剷飛受傷

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 桃園首次由民間捐贈垃圾車 提升清運效率與服務覆蓋率

癲癇 垃圾車 紅燈

延伸閱讀

「梅花燈」遭詬病 高市推動智慧號誌

新竹民眾自組人本交通協會 盼實踐零死亡願景

桃園觀音小貨車遭撞失控 橫掃路邊17汽機車「疊羅漢」

獨／竹東垃圾車後尾斗彈起 倒垃圾民眾遭擊傷倒地急送醫

相關新聞

慘！國1南向路竹路段3車追撞 1轎車被2拖車前後夾擊駕駛慘死

國道1號南向340.3K過路竹路段，今天上午7時51分發生貨櫃車跟聯結車追撞交通事故，郭姓男子駕駛轎車被夾在兩輛大車中間，警方到場時郭男受困在變形車身內，獲救時意識不清，送醫搶救後不治。

酒醉拿木刀狂砍鄰居大門 工程師「洩憤」被依恐嚇罪送辦

台北市謝姓男子涉嫌酒後在住處社區大聲咆哮，持木刀揮砍鄰居大門，被拍攝影片上傳網路，警方今通知他到案，依恐嚇罪函送。

影／台中男開車北屯撞民宅釀2人傷 駕駛無酒駕：天雨路滑失控

台中市消防局在今天上午11時許獲報，北屯區東山路二段有轎車自撞民宅翻覆案件，消防局派遣東山消防分隊前往救援，現場救出2名傷者，分別受有手部、腿部骨折傷勢。警方調查，當時是顧姓男子開車，無酒精濃度，車內也無毒品等違禁品，顧稱，當時天雨路滑，才導致車輛失控。

影／濃縮液肥「臭」翻天！宜蘭貨車轉彎拋飛桶液灑滿地 最高罰2.4萬

宜蘭冬山鄉昨天傳出不明液體潑灑路面事故，造成龍德工業區周邊臭氣沖天，異味瀰漫數公里，居民一度擔心是有毒物質外洩，引發恐慌。經追查發現，事故主因為一輛小貨車在轉彎時，後車斗裝載的「濃縮液態肥料」未綑紮牢固而掉落。警方與環保局已針對駕駛違規行為聯手開罰，罰鍰總計最高可達2萬4000元。

淡水光頭男突衝至馬路上駕駛急煞險撞上 遭逮竟稱：欲提醒減速

新北市有民眾日前開車行經淡水南勢埔地區時，路邊1名光頭男突然竄至馬路上，民眾緊急煞車才未撞上。淡水警調查後發現光頭男是61歲何男，何男辯稱認為車速過快才會提醒減速，詢後依妨害公眾往來安全罪嫌函送，並依道交條例開罰500元。

台中轎車自撞北屯民宅四輪朝天 2人送醫 警追查有無違規駕駛

台中市消防局在今天上午11時許獲報，北屯區東山路二段有轎車自撞民宅翻覆案件，消防局派遣東山消防分隊前往救援，現場救出2名傷者，分別受有手部、腿部骨折傷勢，駕駛是否涉及酒駕、毒駕等違法駕駛行為，抑或有其他原因，釀成車禍，將由轄區警方釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。