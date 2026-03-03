快訊

桃警加強交通安全執法 取締行人違規過馬路意外揪通緝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園市警察局交通警察大隊近期啟動為期一個月的強化交通安全執法專案，除取締大型車違規，也針對「車輛不停讓行人」及「行人違規穿越道路」加強稽查。警方昨在桃園火車站前執勤時，發現一名陳姓男子違規穿越馬路，未料上前攔查後發現該男是新北地檢署發布詐欺通緝犯，員警當場逮捕並解送歸案。

交通大隊直屬中隊員警於昨日上午，在桃園區大同路與中正路口執行巡邏勤務時，發現2名男子違規穿越馬路，還險遭綠燈車輛撞上。員警隨即上前攔查並進行身分查證，原以為僅是單純的行人違規穿越車道交通違規，沒想到經系統比對，發現其中一名男子竟是新北地檢署發布在案的詐欺通緝犯，員警當場將其逮捕並解送歸案。

警方統計，行人常見的交通違規態樣主要包含不依規定擅自穿越車道，例如在禁止穿越路段穿越，或在行人穿越道100公尺內不依規定走指引路徑；此外，不依標誌、標線或號誌指示行走，如闖紅燈、未依行人專用號誌行走，以及在交通頻繁道路任意奔跑、追逐、嬉遊，甚至低頭使用手機或使用動力運動器材穿越道路等，皆是提升用路風險的因素。

交通警察大隊大隊長林東星強調，馬路如虎口，桃園警方將持續結合相關交通事故大數據分析，針對高風險路段及時段實施高頻率的巡邏與精準執法，以降低交通事故發生機率。

畫面中2名男子違規穿越馬路，險遭綠燈車輛撞上，被逮後頻喊不知違規。圖／警方提供
桃園市警察局交通警察大隊近期啟動為期一個月的強化交通安全執法專案，除取締大型車違規，也針對車輛不停讓行人及行人違規穿越道路加強稽查。圖／警方提供
畫面中2名男子違規穿越馬路，險遭綠燈車輛撞上，被逮後頻喊不知違規。圖／警方提供
相關新聞

慘！國1南向路竹路段3車追撞 1轎車被2拖車前後夾擊駕駛慘死

國道1號南向340.3K過路竹路段，今天上午7時51分發生貨櫃車跟聯結車追撞交通事故，郭姓男子駕駛轎車被夾在兩輛大車中間，警方到場時郭男受困在變形車身內，獲救時意識不清，送醫搶救後不治。

國1南向路竹路段貨櫃車跟聯結車追撞 1轎車被夾扁駕駛命危

國道1號南向340.3K過路竹路段，今天上午7時53分發生貨櫃車跟聯結車追撞交通事故，郭姓男子駕駛轎車被夾在兩輛大車中間，警方到場時郭男意識不清，送醫搶救中，警方已在現場測繪，肇事原因待釐清。

澎湖外垵元宵市集玩火 村民怒滅火報警辦人

澎湖縣西嶼鄉外垵村元宵市集，昨天晚間發生街頭引火驚險畫面。蘇姓男子疑將汽油倒在路面後點燃，火勢瞬間竄起，嚇得周邊攤商與遊客四散閃避，村民氣得提滅火器滅火，報警處理，將蘇男依公共危險罪嫌移送法辦。

桃警加強交通安全執法 取締行人違規過馬路意外揪通緝

桃園市警察局交通警察大隊近期啟動為期一個月的強化交通安全執法專案，除取締大型車違規，也針對「車輛不停讓行人」及「行人違規穿越道路」加強稽查。警方昨在桃園火車站前執勤時，發現一名陳姓男子違規穿越馬路，未料上前攔查後發現該男是新北地檢署發布詐欺通緝犯，員警當場逮捕並解送歸案。

派出所長指導警員洗車引爆爭議 「求好心切」說法遭質疑與社會脫節

基隆的派出所長徐紹文督促警員清洗警用機車影片，引爆爭議。基隆市議員鄭文婷質疑警方以「求好心切」緩頰，完全無視基層員警的尊嚴與最新修正的職場霸凌防治法規。

桃園推可負擔住宅防炒作 專家拋「四層物權防火牆」阻產權外流

桃園市全力推動的「可負擔住宅」，讓民眾以便宜的價格取得在大眾運輸系統附近的房屋所有權，但在轉讓時只能賣還給市府，由市府轉給下一位需求的民眾，這全新的法律概念

