桃警加強交通安全執法 取締行人違規過馬路意外揪通緝

桃園市警察局交通警察大隊近期啟動為期一個月的強化交通安全執法專案，除取締大型車違規，也針對「車輛不停讓行人」及「行人違規穿越道路」加強稽查。警方昨在桃園火車站前執勤時，發現一名陳姓男子違規穿越馬路，未料上前攔查後發現該男是新北地檢署發布詐欺通緝犯，員警當場逮捕並解送歸案。

交通大隊直屬中隊員警於昨日上午，在桃園區大同路與中正路口執行巡邏勤務時，發現2名男子違規穿越馬路，還險遭綠燈車輛撞上。員警隨即上前攔查並進行身分查證，原以為僅是單純的行人違規穿越車道交通違規，沒想到經系統比對，發現其中一名男子竟是新北地檢署發布在案的詐欺通緝犯，員警當場將其逮捕並解送歸案。

警方統計，行人常見的交通違規態樣主要包含不依規定擅自穿越車道，例如在禁止穿越路段穿越，或在行人穿越道100公尺內不依規定走指引路徑；此外，不依標誌、標線或號誌指示行走，如闖紅燈、未依行人專用號誌行走，以及在交通頻繁道路任意奔跑、追逐、嬉遊，甚至低頭使用手機或使用動力運動器材穿越道路等，皆是提升用路風險的因素。

交通警察大隊大隊長林東星強調，馬路如虎口，桃園警方將持續結合相關交通事故大數據分析，針對高風險路段及時段實施高頻率的巡邏與精準執法，以降低交通事故發生機率。

畫面中2名男子違規穿越馬路，險遭綠燈車輛撞上，被逮後頻喊不知違規。圖／警方提供

桃園市警察局交通警察大隊近期啟動為期一個月的強化交通安全執法專案，除取締大型車違規，也針對車輛不停讓行人及行人違規穿越道路加強稽查。圖／警方提供