派出所長指導警員洗車引爆爭議 「求好心切」說法遭質疑與社會脫節

基隆的派出所長徐紹文督促警員清洗警用機車影片，引爆爭議。基隆市議員鄭文婷質疑警方以「求好心切」緩頰，完全無視基層員警的尊嚴與最新修正的職場霸凌防治法規。

基隆市警局今年4月實施裝備檢查，警一分局忠二路派出所長徐紹文，2月間提醒所內員警要清洗機車，並在2月24日晚上下班後，以及25日上班後，在派出所外共清洗了20多輛機車。當晚遇到其中1名沒洗機車的警員，告知對方已洗好車。

徐紹文「教導」警員要洗車過程中，要求另名警員錄影，拍攝內容出現他用手指抹過車牌、前擋板，再放在口中，顯示洗得很乾淨的的畫面。

這段影片上傳網路後引發熱議，有人質疑這是職場霸凌。基隆市警一分局昨晚表示，徐紹文以身作則，求好心切，但因示範動作不雅，態度欠佳，易引起社會不當觀感，除予嚴斥，並記申誡處分，要求改進領導指導方式及技巧。

鄭文婷今天表示，令人無法接受的是警一分局，將徐紹文的行為緩頰為「求好心切」，完全無視基層員警的尊嚴與最新修正的職場霸凌防治法規。

鄭文婷說，立法院剛三讀通過公務人員保障法修正案（俗稱謝宜容條款），明定機關首長或主管人員，經認定職場霸凌最高可處100萬元罰鍰。基隆警方竟用「求好心切」、「示範動作不雅」等字眼，掩飾主管的官僚氣息，行政邏輯與社會脫節。

鄭文婷指出，警方的正常程序應該是啟動職場霸凌專案調查，釐清派出所是否存在長期權力濫用或不當管教情形。分局僅處分申誡，顯然有「重重提起、輕輕放下」之嫌，對第一線基層員警不公平。

市議員藍敏煌說，警察平常工作壓力很大，無論是治安維護還是交通勤務，都非常辛苦。這起事件確實讓社會有疑慮。公務員一言一行都代表政府的形象，幹部更應該注意管理方式和分寸，徐紹文的做法確實需檢討。希望警方趁此事做制度檢討，加強內部管理與溝通，不要讓個案影響警察形象。

忠二路派出所所在地仁愛區選出的市議員張芳麗表示，徐紹文平常做人做事還算可以，每個人的個性不一樣的，要求的作法不同，每一個人對乾淨的定義也不一樣。徐的舉動真的是有一點過火，沒有必要以這種方式來指責警員。

基隆市警一分局忠二路派出所長徐紹文，在派出所外清洗20多輛機車。記者邱瑞杰／翻攝

基隆的派出所長徐紹文督促警員清洗警用機車影片，引爆爭議。基隆市議員鄭文婷質疑警方以「求好心切」緩頰，完全無視基層員警的尊嚴。記者邱瑞杰／攝影