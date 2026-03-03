慘！國1南向路竹路段3車追撞 1轎車被2拖車前後夾擊駕駛慘死

國道1號南向340.3K過路竹路段，今天上午7時51分發生貨櫃車跟聯結車追撞交通事故，郭姓男子駕駛轎車被夾在兩輛大車中間，警方到場時郭男受困在變形車身內，獲救時意識不清，送醫搶救後不治。

警方表示，事故為陳姓聯結車駕駛行駛外側車道，疑因未注意車前狀況，追撞前方的郭男轎車，郭男被陳男撞擊後，再往前推撞到包男駕駛的貨櫃車，整輛轎車形同「嵌進」貨櫃車底。

國道警方獲報後到場，與救護人員將受困的郭男自變形車身內救出，但郭獲救時意識不清，送醫急救後不治。

事故占用國1南下中線、外側車道，因正處上班尖峰時間，國道南下一度回堵長達9公里，直到9點才排除，詳細肇事原因待進一步鑑定釐清。