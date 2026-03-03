影／派出所長教警洗車吸手指態度差疑霸凌 謝國樑說重話：將妥善處分

基隆警一分局忠二路派出所長徐紹文，「教」警員洗警用機車的影片，遭質疑涉嫌職場霸凌，市警局昨表示，徐因應裝備檢查求好心切，但指導警員態度欠佳，已予嚴斥並記申誡處分。市長謝國樑今天表示，對於這名所長的個人行為相當不以為然，他承諾後續將由警察局採取妥善的處分與處置。

謝國樑今天上午到議會備詢前受訪表示，對於這名所長的個人行為相當不以為然，警察身為公眾人物應時刻維護專業形象與社會觀感，

謝國樑並表示，市政府目前正積極為基層員警爭取職務加給與福利，同仁更應以正向的工作態度作為回報。相關單位已要求該名所長進行深刻檢討，並承諾後續將由警察局採取妥善的處分與處置。

警疑遭霸凌影片瘋傳，引發網熱議。市警局昨晚表示，徐因應裝備檢查求好心切，示範清洗機車動作不雅，指導警員態度欠佳，已予嚴斥並記申誡處分。

徐紹文和派出所使用這台機車的警員入鏡後，徐問警員，「你講，這車是不是你的？」警員回答「是」。徐接著伸出右手食指，然後用這根手指來回抹過掛在機車後方的車牌。

塗抹過程中，徐紹文問拍攝警員「錄到沒有」，拍攝警員沒有馬上答覆，徐再大聲問「錄到沒有？」警員回答「錄到了」。徐接著對著鏡頭，把這根手指放進口中吸吮，並說「乾淨的」。

派出所長教警洗車吸手指、態度差，謝國樑說重話：將妥善處分。記者游明煌／翻攝