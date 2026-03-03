快訊

王定宇再爆婚外情！多次夜睡名媛香閨被抓包 澄清：已離婚

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

國1貨櫃車跟聯結車追撞 仁德系統至路竹南向路段「紫爆」回堵9公里

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導

今天上午7時53分，國道1號南向340.3K過路竹，發生貨櫃車跟聯結車追撞交通事故，占用中間以及外側車道，後方車流回堵9公里。仁德系統-路竹南向路段「紫爆」，即時車速只有6公里。

高速公路局說，高公局南分局、國道公路警察同仁已趕往現場處理，行經事故地點的駕駛朋友，切勿觀望，循序通過，如將行經事故壅塞路段，建議可提前改道行駛以避開壅塞路段。

高公局說，在不影響行車安全情況下，可使用高速公路1968APP推播功能或收聽警察廣播電台（FM 93.1和FM 104.9頻道），了解最新國道交通資訊。

另外，上午8時27分，國3北向古坑系統出口，1小客車撞護欄事故占匝道邊坡，無回堵，用路人小心行駛。

國道1號南向340.3K過路竹，發生貨櫃車跟聯結車追撞交通事故，進行拖吊中。圖／取自高公局1968即時路況
國道1號南向340.3K過路竹，發生貨櫃車跟聯結車追撞交通事故，進行拖吊中。圖／取自高公局1968即時路況

高速公路 高公局 交通事故

延伸閱讀

228連假首日 國道車禍72件塞爆

不斷更新／228連假首日國道上午30起車禍 「紫爆」遍地開花

不斷更新／國道上午18起車禍釀嚴重回堵 今北返「紫爆」國5最塞

不斷更新／初三國道塞翻多處「紫爆」 高公局建議北返這時再上路

相關新聞

網傳派出所長教警員洗車影片…手指抹過機車再放口中吸吮 動作不雅記申誡處分

網路流傳基隆警一分局忠二路派出所長徐紹文，「教」警員洗警用機車的影片，遭質疑涉嫌職場霸凌。市警局今晚表示，徐因應裝備檢查求好心切，示範清洗機車動作不雅，指導警員態度欠佳，已予嚴斥並記申誡處分。

獨／高雄偵查佐休假騎重機違規 拒酒測逃逸落網謊稱是工人懲處曝光

高雄某一等分局偵查隊顏姓偵查佐休假期間騎重機在市區路段，因交通違規遭自家人攔查聞到身上酒氣，顏男未表明身分，拒酒測還趁隙駕車逃逸被逮；顏男不僅有一連串違規離譜行為，警詢時還謊稱自己職業是工人，後遭戳破被記一大過調制服警員。

國1貨櫃車跟聯結車追撞 仁德系統至路竹南向路段「紫爆」回堵9公里

今天上午7時53分，國道1號南向340.3K過路竹，發生貨櫃車跟聯結車追撞交通事故，占用中間以及外側車道，後方車流回堵9公里。仁德系統-路竹南向路段「紫爆」，即時車速只有6公里。

車前死角…公車輾死婦人駛離 司機稱未察覺異狀

六十九歲林姓婦人昨搭乘大都會客運四十一路公車，在北市八德路二段下車，沿公車車前欲過馬路，不幸遭捲入車底當場身亡；肇事公車事後駛離現場，警方到總站帶回李姓駕駛長，李稱未察異狀，後被依過失致死、肇事逃逸等罪送辦。

公車起步狀況多 防撞系統有盲區

北市發生公車輾斃婦人意外，大都會客運指公車都有裝先進駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ）及防撞系統，但作動及偵測需要時間，婦人突然下車道來不及反應；公運處坦言，防撞系統也會有盲區。

捲走市價500萬草莓 落跑盤商被逮

葉姓蔬果盤商今年一月、二月間，以高於市場行情大量收購苗栗縣大草莓，低價賣出套現後「落跑」，大湖警方掌握廿多名農友受害，損失逾五百萬元，前天在桃園市跟監拘捕他到案，依詐欺、背信罪嫌，建請羈押擴大追查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。