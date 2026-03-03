聽新聞
國1貨櫃車跟聯結車追撞 仁德系統至路竹南向路段「紫爆」回堵9公里
今天上午7時53分，國道1號南向340.3K過路竹，發生貨櫃車跟聯結車追撞交通事故，占用中間以及外側車道，後方車流回堵9公里。仁德系統-路竹南向路段「紫爆」，即時車速只有6公里。
高速公路局說，高公局南分局、國道公路警察同仁已趕往現場處理，行經事故地點的駕駛朋友，切勿觀望，循序通過，如將行經事故壅塞路段，建議可提前改道行駛以避開壅塞路段。
高公局說，在不影響行車安全情況下，可使用高速公路1968APP推播功能或收聽警察廣播電台（FM 93.1和FM 104.9頻道），了解最新國道交通資訊。
另外，上午8時27分，國3北向古坑系統出口，1小客車撞護欄事故占匝道邊坡，無回堵，用路人小心行駛。
