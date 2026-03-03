獨／高雄偵查佐休假騎重機違規 拒酒測逃逸落網謊稱是工人懲處曝光

高雄某一等分局偵查隊顏姓偵查佐休假期間騎重機在市區路段，因交通違規遭自家人攔查聞到身上酒氣，顏男未表明身分，拒酒測還趁隙駕車逃逸被逮；顏男不僅有一連串違規離譜行為，警詢時還謊稱自己職業是工人，後遭戳破被記一大過調制服警員。

據了解，這名40餘歲的顏姓偵查佐，在一等分局偵查隊工作期間表現平平，休假時喜歡騎重機；2024年11月3日，顏男騎重機行經市區路段時，疑似因蛇行有交通違規行為，被自家人攔查。

當時處理的交通分隊員警聞到顏男身上有酒味，顏男當下未表明身分，但對交通員警表明拒絕酒測後，即趁隙騎重機駛離現場，後被警方追捕，依公共危險罪帶回查辦。

交警詢問顏男職業別時，顏男竟謊稱自己的職業是工人，後被同僚查出竟是自家人向上呈報，並開單告發處以18萬元罰鍰、當場移置保管車輛、吊銷駕駛執照3年不得再考領。

該分局以顏男違反報告紀律以及拒測等違規行為，認其影響警譽情節重大，呈報市警局記一大過處分，拔除刑警牌（刑事偵查佐資格），轉為一般制服警員，並調往他分局。顏男懲處案去年底業經市府核定予以懲處記一大過確定。