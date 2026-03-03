快訊

獨／高雄偵查佐休假騎重機違規 拒酒測逃逸落網謊稱是工人懲處曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高雄某一等分局偵查隊顏姓偵查佐休假期間騎重機在市區路段，因交通違規遭自家人攔查聞到身上酒氣，顏男未表明身分，拒酒測還趁隙駕車逃逸被逮；顏男不僅有一連串違規離譜行為，警詢時還謊稱自己職業是工人，後遭戳破被記一大過調制服警員。

據了解，這名40餘歲的顏姓偵查佐，在一等分局偵查隊工作期間表現平平，休假時喜歡騎重機；2024年11月3日，顏男騎重機行經市區路段時，疑似因蛇行有交通違規行為，被自家人攔查。

當時處理的交通分隊員警聞到顏男身上有酒味，顏男當下未表明身分，但對交通員警表明拒絕酒測後，即趁隙騎重機駛離現場，後被警方追捕，依公共危險罪帶回查辦。

交警詢問顏男職業別時，顏男竟謊稱自己的職業是工人，後被同僚查出竟是自家人向上呈報，並開單告發處以18萬元罰鍰、當場移置保管車輛、吊銷駕駛執照3年不得再考領。

該分局以顏男違反報告紀律以及拒測等違規行為，認其影響警譽情節重大，呈報市警局記一大過處分，拔除刑警牌（刑事偵查佐資格），轉為一般制服警員，並調往他分局。顏男懲處案去年底業經市府核定予以懲處記一大過確定。

高雄某一等分局偵查隊顏姓偵查佐休假期間騎重機交通違規遭自家人攔查，拒酒測逃逸被逮，還謊稱自己職業是工人，遭記一大過並調制服警員。本報資料照
