網瘋傳教警員洗機車 手指先抹過機車再放口中吸吮 動作不雅記申誡處分

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導

網路流傳基隆警一分局忠二路派出所長徐紹文，「教」警員洗警用機車的影片，遭質疑涉嫌職場霸凌。市警局今晚表示，徐因應裝備檢查求好心切，示範清洗機車動作不雅，指導警員態度欠佳，已予嚴斥並記申誡處分。

網路流傳的影片長度是1分15秒，畫面一開始是停在派出所前的騎樓的警用機車，接著聽到徐紹文指示警員拿起手機，在旁邊錄影。

徐紹文和派出所使用這台機車的警員入鏡後，徐問警員，「你講，這車是不是你的？」警員回答「是」。徐接著伸出右手食指，然後用這根手指來回抹過掛在機車後方的車牌。

塗抹過程中，徐紹文問拍攝警員「錄到沒有」，拍攝警員沒有馬上答覆，徐再大聲問「錄到沒有？」警員回答「錄到了」。徐接著對著鏡頭，把這根手指放進口中吸吮，並說「乾淨的」。

徐紹文接著走到機車前方，並指示拍攝的警員，以及使用這台機車的警員也到機車前方。徐質問使用機車的警員，「車子你洗過嗎？」警員回答「沒有」。徐再問「學校沒有教嗎？」警員又答「沒有」。

徐紹文說，「沒關係，所以我教你」，並要求拍攝的警員把鏡頭對著使用機車的警員，並要求後者「看鏡頭」。接著鏡頭又轉向徐紹文，徐對著鏡頭表示，「學校沒有教，所以所長教」。

徐紹文把右手食指放進口中舔過後，用手指塗抹機車前擋板，表示「昨天晚上已經幫他們洗好了，我有教了」，再把手指伸進口中舔，表示「乾淨的」這是你的車。徐最後再問警員「這是你的車嗎？」警員答是，再回以後你會不會洗車？警員答會，徐說OK，這樣就好了，最後畫面結束。

這段影片在社群平台流傳，引發議論。新北市議員黃淑君也轉發她認為疑似霸凌的影片，表示若影片內容屬實，不管發生時間為何時，這樣的長官都應該為自己的行為負責。

據了解，基市局今年4月要做裝備檢查，徐紹文2月間提醒所內員警要清洗機車，發現有同仁不當一回事。他自己利用勤務之餘，共協助清洗了20多輛機車。當天遇到沒洗車的警員，因為他已經幫對方的車洗乾淨了，才會有這段「指導」過程。

基隆市警局今晚表示，徐紹文以身作則，並幫警員清洗機車。他告誡警員時，要強調他清洗機車極為乾淨，求好心切，示範動作不雅，且過程態度欠佳，易引起社會民眾不當觀感。警一分局長溫基興已檢討徐紹文指導警員方式不妥，予以嚴斥，並記申誡處分，要求改進領導指導方式及技巧，防再發生類似情事。

