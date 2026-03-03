公車起步狀況多 防撞系統有盲區

北市發生公車輾斃婦人意外，大都會客運指公車都有裝先進駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ）及防撞系統，但作動及偵測需要時間，婦人突然下車道來不及反應；公運處坦言，防撞系統也會有盲區。

北市公運處業務稽查科長郭建辰表示，ＡＤＡＳ系統為輔助，若有人走到盲區或行為過於快速，系統可能會來不及反應，也沒有辦法主動煞停。從事發過程的監視畫面，仍難確認意外發生時系統是否有作動，待檢警調查，若公車業者該負全責，就會開罰。

台灣大學公共運輸研究中心前主任、退休教授張學孔說，一般公車出站時，司機注意力會集中在左側，留意有無來車，近年業者配合裝設ＡＤＡＳ，若前方有異物便會警示，目前全台一萬四千多輛燃油公車，僅約汰換四千多輛，呼籲尚未更換車輛應全面加裝。

國防大學管理學院運籌管理學系教授王中允提到，駕駛長在起步時需注意許多細節，忽略一、兩個細節就會釀大禍，公車若能藉由機械輔助當然是更安全，最重要仍是駕駛防衛意識，應從培訓時就加強，起步時突發狀況多，業者應制定完整ＳＯＰ，讓駕駛長養成習慣。