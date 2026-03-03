快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

車前死角 公車輾死婦人駛離 司機稱未察覺異狀

聯合報／ 記者李隆揆林麗玉邱書昱／台北報導

69歲林女（紅圈）昨早8時許在北市八德路二段下車後，沿<a href='/search/tagging/2/公車' rel='公車' data-rel='/2/126062' class='tag'><strong>公車</strong></a>車頭前方準備過路，李姓司機正靠左駛離公車停靠區，疑未察覺有人，加速前進，林女遭捲入車底喪生。圖／讀者提供
六十九歲林姓婦人昨搭乘大都會客運四十一路公車，在北市八德路二段下車，沿公車車前欲過馬路，不幸遭捲入車底當場身亡；肇事公車事後駛離現場，警方到總站帶回李姓駕駛長，李稱未察異狀，後被依過失致死、肇事逃逸等罪送辦。

大都會客運表示，該駕駛長酒測值零，上次休假是二月二十八日，日服勤皆在八小時內，正常休假且無逾時工作紀錄。經調閱公車監視器影像、並詢問李姓駕駛長，無故意肇事逃逸意圖。除全力配合警方調查，也會派專人慰唁家屬，並依調查結果及肇責，負起刑、民事責任，同時呼籲乘客不要在站牌區穿越馬路。

警方調查，林姓婦人昨上午八時許下車，沿公車車頭前方準備過馬路，李男正好靠左準備駛離停靠區，疑未察覺林女身影加速前進，林女當場遭碰撞捲入車底，車輛逕自離去，民眾發現林女倒地，立刻報警。

救護人員到場，發現林女頭部、腹部重創變形，臟器外露，明顯死亡；員警到場未發現肇事車輛，現場人來人往，經調閱監視器畫面，確認林女是遭大都會客運四十一路公車碰撞，上午十時許到公車總站將李男帶返調查。

據悉，李男對於肇事致死非常訝異，稱案發時因靠左行駛，專注於觀察左側照後鏡，未發現右側林女身影，後續行車途中也完全未察覺撞到人，李男情緒低落，但全程態度配合。

警方調查，林婦平時獨居北市士林區，育有一子，案發後住附近的姪子先趕赴現場，見林婦慘死輪下，情緒激動落淚。全案依過失致死、肇事逃逸罪嫌偵辦，檢方將相驗釐清確切死因。

