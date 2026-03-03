捲走市價500萬草莓 落跑盤商被逮

葉姓蔬果盤商今年一月、二月間，以高於市場行情大量收購苗栗縣大草莓，低價賣出套現後「落跑」，大湖警方掌握廿多名農友受害，損失逾五百萬元，前天在桃園市跟監拘捕他到案，依詐欺、背信罪嫌，建請羈押擴大追查中。

大湖草莓正值產季，警方上月廿七日接獲農友報案，葉姓盤商（五十歲）一月、二月在大湖地區收購草莓，以高於市場行情的每台斤二百七十元到四百六十元的價錢，由司機開著冷藏車上門，不論品項收購，約定二月十五日、廿五日付款，結果到時卻聯絡不上，他損失約十萬元。

警方擴大追查，陸續有農友反映受騙，掌握苗栗地區有廿多人受害，損失超過五百萬元，報請檢察官指揮，調閱監視系統，研判葉男疑有預謀，訪談發現葉男收購草莓後，再以每台斤二百元的低價轉賣其他盤商，或與合作的直播主及店家出售，不用成本套現。

辦案人員發現葉男落跑，台中市的盤口人去樓空，葉不使用自己的車子、手機，由友人接應到桃園市租屋，與桃園市警方合作前天跟監一個上午，趁著他下車之際，拘捕他到案，並扣案身上的十多萬元。

葉男稱自己也是詐騙案的被害人，因此向地下錢莊借了幾百萬元，高利息負擔沉重，才會失聯躲債，警方懷疑還有更多莓農被害人因農忙時間，還沒有報案，另有中南部菜農、司機及草莓籃等供應商受害，依詐欺、背信罪嫌偵辦，進一步清查金流，認為葉男避重就輕，有串證、重複實施犯罪之虞，及逃亡的事實，建請羈押擴大偵辦。