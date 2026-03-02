快訊

大貨車載運米酒未綑好 上百箱摔落路面酒香四溢

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導

林姓男子今天駕駛大貨車行駛台2線澳底路段時，疑載運玻璃瓶裝米酒未綑綁妥當，上百個塑膠籃掉落路面，許多酒瓶破裂。警消到場處理，林男未受傷，警方依法開出罰單，並由公路局基隆工務段清理後，恢復正常交通。

47歲林男司機今天近午駕駛大貨車，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，行經指標91.4公里處時，車上上百箱裝運米酒的黃色塑膠籃，疑開車上路前沒有綁好，行車過程中滑動並掉落路面。發生事故後，林男並未受傷，也沒有波及其他人車，無人受傷。

警方獲報派員趕往現場測繪採證，並進行管制。由於宜蘭往基隆方向車道有大量塑膠箱散落路面，禁止行車，並指揮基隆往宜蘭方向車道單線雙向通行。基隆工務段人員到場善後，清除路面散落物後，恢復雙向正常交通。

林男今天駕駛大貨車行駛台2線澳底路段時，疑載運玻璃瓶裝米酒未綑綁妥當，上百個塑膠箱掉落路面，許多酒瓶破裂。記者邱瑞杰／翻攝
林男今天駕駛大貨車行駛台2線澳底路段時，疑載運玻璃瓶裝米酒未綑綁妥當，上百個塑膠箱掉落路面，許多酒瓶破裂。記者邱瑞杰／翻攝

林男今天駕駛大貨車行駛台2線澳底路段時，疑載運玻璃瓶裝米酒未綑綁妥當，上百個塑膠箱掉落路面，許多酒瓶破裂。記者邱瑞杰／翻攝
林男今天駕駛大貨車行駛台2線澳底路段時，疑載運玻璃瓶裝米酒未綑綁妥當，上百個塑膠箱掉落路面，許多酒瓶破裂。記者邱瑞杰／翻攝

