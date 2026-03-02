快訊

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

柯文哲「補一刀」！繼沈慶京之後請求評鑑林俊言：惡檢入人於罪

台積電盤後鉅額交易刷新高…指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

聽新聞
0:00 / 0:00

新北牙醫診所櫃台下裝監視器 警扣鏡頭手機送鑑識

中央社／ 新北2日電

新北某牙醫診所員工發現櫃台下被裝監視器，懷疑遭偷拍，診所澄清鏡頭是對準櫃台下金庫且未拍攝。警方到場採證該監視器未運作，但仍查扣監視器、手機等證物，送鑑識釐清案情。

日前新北某牙醫診所行政人員在社群平台Threads上指出，該診所的制服是短裙，「平常不會彎下去看桌子底下，現在才發現櫃台底下裝了一台監視器」，擔心被偷拍已久。目前該貼文已刪除。

該診所隨後發布聲明澄清，監視器鏡頭是正對位於櫃台下方的收款金庫，當初裝設是為避免帳款清點有疑義，但出於信任同事，實際上並無拍攝錄製，更無任何連結、儲存情事。

新北市警察局中和分局今天指出，員警2月28日下午執行網巡勤務發現該則疑涉及妨害秘密的貼文後，立即派員前往處理。

員警到場後在診所櫃台下方發現監視器，監視器旁為該診所金庫，初步勘驗監視器並未運作，也未在診所電腦及相關人手機發現該鏡頭拍攝的畫面。警方表示，現場查扣監視器鏡頭及線路1組、手機1支，將送數位鑑識進行指紋及DNA跡證比對，另也通知負責人到案說明，持續調查釐清案情。

牙醫 手機 監視器 行政人員 診所

延伸閱讀

北宜重機涉用貼紙變造車牌L變E 警通知到案

北捷行天宮站傳乘客揚言殺人 警帶回1男釐清案情

北捷行天宮站乘客揚言殺人 警鎖定犯嫌追緝

影／北市婦下公車從車頭過遭輾斃 警總站逮司機依2罪嫌送辦

相關新聞

台南撒錢哥到派出所丟土地權狀還上演脫衣秀 員警傻眼辦他妨害公務

台南市李姓男子多次以「撒錢哥」名號登上新聞版面，日前他竟跑到派出所丟下6張土地所有權狀離開，員警通知他領回去，他竟在派出所將辦公桌上的公文卷宗藏在上衣內，拒不交還；警方要求他拿出來，他卻當場脫掉長褲、內褲，裸露下體，台南地院判刑2月。可上訴。

「烏龜翻」卡國道護欄上！國1溪湖南下路段2車碰撞 事故原因待查

國道1號南下路段209.3公里處，今下午3點15分發生2車碰撞車禍，1名駕駛人頭暈想吐、肢體痠痛送醫救治。車禍事故占用中線及外線的車道，車流一度迴堵約2公里，警消前往處理，相關事故在半小時後排除，肇事原因有待進一步釐清。

公車輾斃婦人ADAS有科技盲區？ 公運處：若「這幾點」恐難反應

台北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，針對ADAS和防撞系統是否有偵測，交通局公運處表示，系統為輔助，若走到盲區或是行為過快速，可能都會來不及反應，也沒有辦法主動煞停；後續待檢調釐清鑑定，若公車該負全責，就會開罰。

男騎士浮洲橋不明原因自撞 倒臥車道無生命跡象送醫

新北市板橋區浮洲橋今午4時許發生嚴重車禍。21歲呂姓男子騎機車行經浮洲橋往板橋方向時，不明原因失控自撞分隔島，呂男人車噴飛倒在車道上。救護人員趕抵發現呂男失去呼吸心跳緊急將他送醫，目前仍命危急救中，車禍原因仍待警方調查。

花蓮清晨死亡車禍 婦騎車遭撞頭部重創不治、小貨車衝入田裡

花蓮縣吉安鄉北安街與慶北三街口今天發生死亡車禍，林姓婦人騎普通重機車行經路口時，與小貨車發生事故，除了小貨車直接衝進田裡，機車車頭管線都露出，林婦更頭部重創，經救護送醫搶救，仍宣告傷重不治。

公車裝ADAS仍難防突發 婦人疑下車直穿車道遭輾斃

台北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，1名女子下公車後，疑似直接從車頭穿越馬路，不幸遭到公車輾斃。大都會客運表示，每輛公車都有安裝ADAS（先進駕駛輔助系統）及防撞系統，但機器需要作動及偵測時間，婦人直接走下車道過於突然，因此來不及反應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。