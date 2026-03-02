新北牙醫診所櫃台下裝監視器 警扣鏡頭手機送鑑識

新北某牙醫診所員工發現櫃台下被裝監視器，懷疑遭偷拍，診所澄清鏡頭是對準櫃台下金庫且未拍攝。警方到場採證該監視器未運作，但仍查扣監視器、手機等證物，送鑑識釐清案情。

日前新北某牙醫診所行政人員在社群平台Threads上指出，該診所的制服是短裙，「平常不會彎下去看桌子底下，現在才發現櫃台底下裝了一台監視器」，擔心被偷拍已久。目前該貼文已刪除。

該診所隨後發布聲明澄清，監視器鏡頭是正對位於櫃台下方的收款金庫，當初裝設是為避免帳款清點有疑義，但出於信任同事，實際上並無拍攝錄製，更無任何連結、儲存情事。

新北市警察局中和分局今天指出，員警2月28日下午執行網巡勤務發現該則疑涉及妨害秘密的貼文後，立即派員前往處理。

員警到場後在診所櫃台下方發現監視器，監視器旁為該診所金庫，初步勘驗監視器並未運作，也未在診所電腦及相關人手機發現該鏡頭拍攝的畫面。警方表示，現場查扣監視器鏡頭及線路1組、手機1支，將送數位鑑識進行指紋及DNA跡證比對，另也通知負責人到案說明，持續調查釐清案情。