台南撒錢哥到派出所丟土地權狀還上演脫衣秀 員警傻眼辦他妨害公務

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

台南市李姓男子多次以「撒錢哥」名號登上新聞版面，日前他竟跑到派出所丟下6張土地所有權狀離開，員警通知他領回去，他竟在派出所將辦公桌上的公文卷宗藏在上衣內，拒不交還；警方要求他拿出來，他卻當場脫掉長褲、內褲，裸露下體，台南地院判刑2月。可上訴。

李姓男子去年3月底將600萬真鈔丟在路邊，看到警察出現稱「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」；5月20日又在北區超市丟下裝有416萬元現金的塑膠袋，還曾二度因與商家起爭執，分別當場丟撒6千元、8千元，12月14日祀典大天后宮發放愛心便當實，李又到現場丟下20萬元。

判決書指出，李姓男子在去年3月29日凌晨5時25分，將其所有的土地所有權狀6張，棄置在台南市警永康分局鹽行派出所，警方通知他前往領回，隔天凌晨1時51分他出現在派出所，卻擅自將警員放置在桌上的拾得物卷宗藏匿於所穿著的上衣內，並拒絕交還。

警方要求他歸還卷宗，李姓男子竟當場脫掉長褲、內褲，裸露下體，警方將他依現行犯逮捕，移送檢方偵查起訴；李在法院準備程序時認罪，稱是為了要保存證據供檢察官調查，法院依據警員的職務報告、密錄器蒐證影片以及派出所監視器錄影畫面，認定李犯行明確。

法院指出，調取證據應依相關法定程序，不能恣意而為，李基於同一犯意，而於密接時間、空間行為，同時觸犯刑法妨害公務、公然猥褻罪，應從一重隱匿公務員職務上掌管之物品罪處斷；審酌李自陳高職畢業、無業、生活靠爸媽留的房子出租、未婚、無子女、獨居等，判刑二月。

李裸露身體行為，永康分局另依違反社會秩序維護法第68條第2款移送台南地院新市簡易庭；法院認為，李無故取走員警卷宗，並坐在派出所門口裸露下體言行，構成藉特定事端擴大發揮，擾亂安寧、秩序，逾越一般社會大眾觀念所容許合理範圍，確屬滋擾違序，裁處罰鍰一萬元。

李姓男子去年3月底將600萬現金丟在路邊，5月20日又在超市丟下裝有416萬元現金的塑膠袋，12月14日在祀典大天后宮丟下20萬元（圖）。民眾提供

