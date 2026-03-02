警署偕澳洲麥考瑞大學簽備忘錄 警政交流里程碑

警政署今天和澳洲麥考瑞大學簽署教育訓練合作備忘錄，未來每年將提供2名台灣員警赴澳全職深造，除培養跨境協作能力的警政人才，也是台澳在執法學術領域合作的重大進展。

內政部警政署與澳洲麥考瑞大學（MacquarieUniversity）於今天上午舉辦教育訓練合作備忘錄簽署儀式，由警政署副署長廖訓誠和麥考瑞大學全球事務副校長Anthony Cahalan代表簽署。

警政署透過新聞稿表示，自民國104年起，已先後與美國約翰杰刑事司法學院（John Jay College ofCriminal Justice）及紐海芬大學（University of NewHaven）簽署備忘錄，每年薦送4至6名優秀員警赴美攻讀刑事司法領域的碩士學位，迄今已選送23人出國進修。

本次為首次與澳洲大專院校簽署備忘錄，警政署說，屆時每年可薦送2名員警赴澳洲麥考瑞大學選擇攻讀情報、戰略與安全、犯罪學或國際關係等4種碩士學位。

同時，因澳洲在亞太地區扮演穩定區域安全的關鍵角色，並有豐富的跨境執法經驗，將藉此學術合作，強化台灣在亞太區域防禦及打擊跨境犯罪的協作能力。

Cahalan表示，校方在情報分析與犯罪學等領域擁有國際公認的專業實力，對於能與警政署合作感到十分榮幸，透過每年提供2名台灣員警赴澳全職深造，不僅能精進警察專業發展，更能在印太區域安全架構下，與台灣建構更深厚的知識交換平台與雙邊情誼。

廖訓誠也說，台灣與澳洲同為亞太地區的一員，共享民主與人權的價值，藉由教育合作的深化，提升執法技術，更建立實質人脈連結與資訊傳遞平台。

他強調，今天不僅是共同見證備忘錄的簽署，更是為台澳在警政實務與學術研究建立連結，開啟全新的篇章；透過薦派員警前往麥考瑞大學攻讀碩士學位，精進執法能力，將有助於台灣員警在面對複雜的跨境犯罪時，具備更精準的判斷力與打擊能量。