公車輾斃婦人ADAS有科技盲區？ 公運處：若「這幾點」恐難反應

台北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，針對ADAS和防撞系統是否有偵測，交通局公運處表示，系統為輔助，若走到盲區或是行為過快速，可能都會來不及反應，也沒有辦法主動煞停；後續待檢調釐清鑑定，若公車該負全責，就會開罰。

該名婦女是在下公車後，疑似直接從車頭穿越馬路，不幸遭到公車輾斃。外界關注ADAS等是否作動，業務稽查科長郭建辰說明，雖然已有監視畫面，但較難確認是否有作動，仍待檢警調查偵辦。

不過，他也說，ADAS系統作為輔助，沒有辦法主動煞停，另一方面角度也可能會有盲區，若人走到盲區就可能無法偵測。另外就是行為是否過於快速，導致機器無法來得及反應，這些都要等待檢警調查來鑑定。

至於是否開罰業者？郭建辰表示，案子進入檢調當中，後續會按照檢方調查結果，如果公車司機需要負全責，那就會開罰。初步研判，駕駛長並沒有超時工作等狀況，酒測值為0。