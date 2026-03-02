北宜重機涉用貼紙變造車牌L變E 警通知到案

快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中央社／ 新北2日電

昨天北宜公路1名重機騎士被發現疑似懸掛假車牌，遭民眾告發。新店警分局查證，該車疑以貼紙黏貼將字首L變為E，涉犯刑法偽造特種文書罪及道交條例，已通知駕駛到案說明。

新北市警察局新店分局今天指出，1日下午4時許有民眾在新店區北宜公路三段發現1輛哈雷大型重機懸掛車牌號碼EGV-XXXX，但車牌E開頭為電動車，與其車型資料不符，察覺有異，隨即錄影向青潭派出所告發。

警方初步查證，發現該重機原領用牌號為LGV-XXXX，疑似以貼紙黏貼將車牌字母L變造為E，涉嫌觸犯刑法偽造特種文書罪、違反道路交通管理處罰條例第12條。經調閱沿線監視器影像，已通知該車駕駛到案說明。

根據法規，涉犯刑法偽造特種文書罪可處1年以下有期徒刑，違反道交條例第12條則可處新台幣3600元至3萬6000元罰鍰。新店分局呼籲，汽機車駕駛勿存僥倖心態，使用變造車牌規避交通違規，以免觸法得不償失。

