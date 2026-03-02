大貨車百箱米酒未綑牢 掉落台2線下午清理完成

47歲林姓男子今天上午駕駛大貨車載運瓶裝米酒，行經台2線濱海公路時，因酒箱未確實綑綁，100餘箱米酒掉落至路面，散發陣陣酒香，現場下午2時清理完成，恢復雙向通車。

警方上午11時40分獲報，新北市瑞芳區台2線91.4公里處往基隆方向，有大量裝箱米酒散落在路面，員警到場對駕駛林男實施酒測，沒有酒精反應，經毒品快篩，也沒有毒駕情形。

警方初步瞭解，林男駕駛營業曳引大貨車載運米酒，因未確實綑綁導致酒箱掉落到路面，占據宜蘭往基隆方向車道，100餘箱米酒散落在路面，所幸未波及其他車輛，現場沒有人員受傷，警方將依違反道路交通管理處罰條例，對林男開罰。

員警並在場警戒，採單線雙向管制通行，公路局北區養護工程分局基隆工務段獲報派員前往清理，於下午2時清理完成，恢復雙向通車。