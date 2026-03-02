聽新聞
公車裝ADAS仍難防突發 婦人疑下車直穿車道遭輾斃
台北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，1名女子下公車後，疑似直接從車頭穿越馬路，不幸遭到公車輾斃。大都會客運表示，每輛公車都有安裝ADAS（先進駕駛輔助系統）及防撞系統，但機器需要作動及偵測時間，婦人直接走下車道過於突然，因此來不及反應。
大都會客運表示，從監視器畫面來看，婦人在下車後，直接行經公車車頭正前方，由於駕駛長的位置高度，且駕駛通常是注意左右來車，第一時間不會察覺有人會從人行道上直接橫越。
大都會客運說，雖然每輛車都有加裝ADAS及防撞系統，但是機器仍需要作動及偵測時間，基本上婦人下車走到車道的時間，機器難以反應。
目前調查，該位李姓駕駛長酒測值為0，上次休假日期是2月28日，每日服勤時間皆在8小時以內，正常休假且無逾時工作紀錄。
大都會客運表示，由於發生憾事，日後會要求駕駛長們要特別注意前後左右各方位的路況等，同時也呼籲乘客不要在站牌區就穿越馬路。
大都會客運表示，該案已由檢警展開調查，公司會配合警方調查外，並當派專人慰唁家屬，依調查結果及肇責負相關刑、民事責任。
