聽新聞
0:00 / 0:00
桃園觀音小貨車遭撞失控 橫掃路邊17汽機車「疊羅漢」
桃園市觀音區今(2)日上午10時許發生一起車禍，一名56歲彭姓女子駕駛自小客車於富源六路欲左轉新富路，與30歲鄭姓男子駕駛的直行小貨車發生碰撞，小貨車失控向左偏移，撞上停在路邊的17台汽、機車，其中一台汽車被「擠上」其他車輛的車頂，形成「疊羅漢」的畫面，多台機車也骨牌式傾倒。大園警分局獲報立即到場處理，所幸該起事故並無造成任何人員傷亡。
大園交通分隊表示，彭女駕駛自小客車沿觀音區富源六路行駛，欲左轉新富路時，與側向直行的小貨車發生碰撞，導致鄭男駕駛的小貨車往左偏移，撞上路邊停放的17台汽、機車，現場無人傷亡。經警方到場實施酒測檢查，當事人均無酒駕情形。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
警方呼籲，行經路口時應減速慢行，注意周邊狀況並依規定停讓，以免發生危險。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園觀音小貨車遭撞失控 橫掃路邊17汽機車「疊羅漢」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。