桃園觀音小貨車遭撞失控 橫掃路邊17汽機車「疊羅漢」

桃園電子報／ 桃園電子報

431888 0
其中一台汽車被「擠上」其他車輛的車頂，形成「疊羅漢」的畫面。圖：讀者提供

桃園市觀音區今(2)日上午10時許發生一起車禍，一名56歲彭姓女子駕駛自小客車於富源六路欲左轉新富路，與30歲鄭姓男子駕駛的直行小貨車發生碰撞，小貨車失控向左偏移，撞上停在路邊的17台汽、機車，其中一台汽車被「擠上」其他車輛的車頂，形成「疊羅漢」的畫面，多台機車也骨牌式傾倒。大園警分局獲報立即到場處理，所幸該起事故並無造成任何人員傷亡。

431886 0
多台機車骨牌式傾倒。圖：讀者提供

大園交通分隊表示，彭女駕駛自小客車沿觀音區富源六路行駛，欲左轉新富路時，與側向直行的小貨車發生碰撞，導致鄭男駕駛的小貨車往左偏移，撞上路邊停放的17台汽、機車，現場無人傷亡。經警方到場實施酒測檢查，當事人均無酒駕情形。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

431890 0
鄭男駕駛的小貨車往左偏移，撞上路邊停放的17台汽、機車。圖：讀者提供

警方呼籲，行經路口時應減速慢行，注意周邊狀況並依規定停讓，以免發生危險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園觀音小貨車遭撞失控 橫掃路邊17汽機車「疊羅漢」

相關新聞

巨響嚇壞路人！桃園車站商圈傳女子高處墜落 送醫仍宣告不治

桃園市桃園區復興路、桃園車站商圈一帶，今早一名年約35歲女子自大樓高處墜落，地點鄰近公車候車站牌，多名民眾目擊後隨即報案。消防局獲報後派遣救護人員前往搶救，女子到院前已無生命跡象，經送往聖保祿醫院急救後仍宣告不治。

公車裝ADAS仍難防突發 婦人疑下車直穿車道遭輾斃

台北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，1名女子下公車後，疑似直接從車頭穿越馬路，不幸遭到公車輾斃。大都會客運表示，每輛公車都有安裝ADAS（先進駕駛輔助系統）及防撞系統，但機器需要作動及偵測時間，婦人直接走下車道過於突然，因此來不及反應。

老婦遭輾斃曝公車盲區…司機撞人無感 學者曝2因素所致

北市八德路二段今天早上發生重大車禍意外，一名婦人遭公車輾過，肇事駕駛長疑未注意駛離，婦人被發現時臟器外露，明顯死亡。學者分析，司機駛離站牌大多注意左前方，若公車非電車且未安裝先進駕駛輔助系統（ADAS），可能會忽略，呼籲政府除鼓勵換電車外，更應要求客運業者燃油車全面加裝ADAS系統。

桃園觀音小貨車遭撞失控 橫掃路邊17汽機車「疊羅漢」

桃園市觀音區今(2)日上午10時許發生一起車禍，一名56歲彭姓女子駕駛自小客車於富源六路欲左轉新富路，與30歲鄭姓男子駕駛的直行小貨車發生碰撞…

騎車3貼不慎撞電線桿3歲愛孫殞命 中和老翁過失致死送辦

新北市中和區68歲楊男昨午與65歲王妻、兒子、媳婦及3歲孫子1家5口至烘爐地拜拜，結束後楊男騎機車載妻子及3歲孫子下山，疑因操作不慎失控撞電線桿，站在前踏板的3歲男童頭部重創送醫不治。楊男重傷送醫，警詢後將依過失致死送辦。

2泰女將海洛因球塞肛門、吞下肚運毒來台 被重判16年

2名泰籍女子在IG網路平台認識販毒集團，答應把海洛因球各61顆及54顆塞入肛門或吞進肚子，再從泰國搭機來台，2人約定可各獲得約台幣4萬多元報酬，但2人在入境台灣時，就被查獲夾帶毒品，彰化地方法院依毒品危害防制條例將2人各判刑16年、15年6月，待執行完畢後再驅逐出境。

