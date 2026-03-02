其中一台汽車被「擠上」其他車輛的車頂，形成「疊羅漢」的畫面。圖：讀者提供

桃園市觀音區今(2)日上午10時許發生一起車禍，一名56歲彭姓女子駕駛自小客車於富源六路欲左轉新富路，與30歲鄭姓男子駕駛的直行小貨車發生碰撞，小貨車失控向左偏移，撞上停在路邊的17台汽、機車，其中一台汽車被「擠上」其他車輛的車頂，形成「疊羅漢」的畫面，多台機車也骨牌式傾倒。大園警分局獲報立即到場處理，所幸該起事故並無造成任何人員傷亡。

多台機車骨牌式傾倒。圖：讀者提供

大園交通分隊表示，彭女駕駛自小客車沿觀音區富源六路行駛，欲左轉新富路時，與側向直行的小貨車發生碰撞，導致鄭男駕駛的小貨車往左偏移，撞上路邊停放的17台汽、機車，現場無人傷亡。經警方到場實施酒測檢查，當事人均無酒駕情形。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

鄭男駕駛的小貨車往左偏移，撞上路邊停放的17台汽、機車。圖：讀者提供

警方呼籲，行經路口時應減速慢行，注意周邊狀況並依規定停讓，以免發生危險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園觀音小貨車遭撞失控 橫掃路邊17汽機車「疊羅漢」