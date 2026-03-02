聽新聞
巨響嚇壞路人！桃園車站商圈傳女子高處墜落 送醫仍宣告不治
桃園市桃園區復興路、桃園車站商圈一帶，今早一名年約35歲女子自大樓高處墜落，地點鄰近公車候車站牌，多名民眾目擊後隨即報案。消防局獲報後派遣救護人員前往搶救，女子到院前已無生命跡象，經送往聖保祿醫院急救後仍宣告不治。
桃園市消防局指出，今日上午8時42分接獲民眾報案，指復興路有女性疑似自高處墜落，隨即派遣三民分隊救護車2輛、消防人員4名前往現場。救護人員抵達時，女子已倒臥路面，儘管立即實施急救並送醫，仍回天乏術。
據悉，死者為年輕女性，事發時獨自出現在該棟大樓內，現場遺留手機及證件等個人物品，初步調查排除外力介入，確切死因仍待檢察官及法醫相驗後釐清。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
