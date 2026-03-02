騎車3貼不慎撞電線桿3歲愛孫殞命 中和老翁過失致死送辦

新北市中和區68歲楊男昨午與65歲王妻、兒子、媳婦及3歲孫子1家5口至烘爐地拜拜，結束後楊男騎機車載妻子及3歲孫子下山，疑因操作不慎失控撞電線桿，站在前踏板的3歲男童頭部重創送醫不治。楊男重傷送醫，警詢後將依過失致死送辦。

據了解，昨天是228連假最後一天，住在中和區的68歲楊男與妻子王女、兒子、媳婦及3歲孫子，分騎2輛機車到烘爐地拜拜。結束後楊男載著妻子下山，3歲孫子則站在前方踏板，不料行經興南路二段399巷時，楊男疑操作不慎失控撞上路邊電線桿，祖孫3人紛紛倒地。

騎在後方的兒媳見狀趕緊報案，救護人員到場發現站在前踏板的3歲男童，因頭部重創已無生命跡象，楊男胸腔及右腿骨折，王婦全身多處擦挫傷，緊急將3人分送醫院急救，但3歲男童急救至昨天下午4時許仍因傷重宣告不治。楊男經開刀治療後目前轉至加護病房。

肇事的楊男經緊急開刀後目前仍在加護病房治療，警方待楊男情況穩定後依過失致死罪嫌送辦，騎機車三天違規將開單告發，依法可處300元以上600元以下罰款。確切車禍原因仍待調查，檢警今天下午將相驗男童遺體已釐清死因。

楊男騎這輛機車載妻、孫自撞電線桿。記者黃子騰／翻攝