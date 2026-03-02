老婦遭輾斃曝公車盲區…司機撞人無感 學者曝2因素所致

北市八德路二段今天早上發生重大車禍意外，一名婦人遭公車輾過，肇事駕駛長疑未注意駛離，婦人被發現時臟器外露，明顯死亡。學者分析，司機駛離站牌大多注意左前方，若公車非電車且未安裝先進駕駛輔助系統（ADAS），可能會忽略，呼籲政府除鼓勵換電車外，更應要求客運業者燃油車全面加裝ADAS系統。

該婦人今天早上乘坐大都會客運41路線公車，於八德路二段330號中崙站牌前從公車後門下車後，即步行到車頭欲穿越馬路，當時公車駕駛長正起步離站，由左前後視鏡注意左側路況，導致疑似沒有看到右前車頭碰撞到婦人，加上車頭視線死角，繼續依路線正常營運。

台灣大學公共運輸研究中心前主任、退休教授張學孔說，一般公車出站時，司機注意力會集中在左側，留意有無來車後駛出公車停靠站，從監視器畫面來看，死者可能是下車後急於穿越馬路，從公車前方直接繞過，剛好司機前方直接繞過，加上司機未注意而發生憾事。

張學孔說，近年來積極推動公車系統裝設先進駕駛輔助系統（ADAS），若前方有異物系統便會警示，不過，目前全台灣1萬4000多台燃油公車，僅約汰換4000多台，該車可能不屬於電車且未安裝ADAS系統加上起步時聲音較大，司機才在第一時間未注意，呼籲政府除了逐年將燃油車將汰換成電車外，尚未更換的車輛也應全面要求加裝ADAS系統，預防憾事重演。