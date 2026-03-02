2泰女將海洛因球塞肛門、吞下肚運毒來台 被重判16年

2名泰籍女子在IG網路平台認識販毒集團，答應把海洛因球各61顆及54顆塞入肛門或吞進肚子，再從泰國搭機來台，2人約定可各獲得約台幣4萬多元報酬，但2人在入境台灣時，就被查獲夾帶毒品，彰化地方法院依毒品危害防制條例將2人各判刑16年、15年6月，待執行完畢後再驅逐出境。

泰籍女子RERKKRATOKE（38歲）透過IG網路平台認識暱稱「Q」及「爸爸」男子，另一女子AMORNKUL（30歲）經介紹認識「KOOKKAI」泰國籍男子，爸爸與KOOKKAI和RERKKRATOKE及AMORNKUL約定每夾帶1顆海洛因球到台灣，不分大小顆均可獲取泰銖800元（約臺幣804元）報酬。

2人於2025年9月7日凌晨0時依「Q」指示先在泰國曼谷一間飯店房間內，RERKKRATOKE將1顆大顆海洛因球塞入肛門內及吞服小顆60顆至肚子內（總毛重273.07公克），AMORNKUL則將4顆大顆海洛因球塞入肛門內、及吞下50顆小顆海洛因球至肚子內（總毛重390.93公克），「KOOKKAI」負責在場監督2人塞毒吞毒。

RERKKRATOKE和AMORNKUL隨即搭機來台灣，在9月7日下午4點多抵達高雄小港機場要入境時，被檢警專案小組查獲，將2人帶到醫院照射X光，發現2人體內均有大量塊狀物體，經醫師以瀉藥排出，警方以拉曼檢測儀初篩檢測呈海洛因反應，當場查獲共115顆大小海洛因球，純質總淨重442.72公克。

據了解，2女夾帶的海洛因市值約800多萬元，販毒集團以免費招待到國外旅遊，吸引外國籍年輕人順道走私毒品來台，此2女也是由販毒集團以2萬6千元泰銖為2人訂機票及住宿。

彰化地方法院依毒品危害防制條例將2人各判刑16年、15年6月，待執行完畢後再驅逐出境，扣案的毒品全數銷毀，全案可上訴。

