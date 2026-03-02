婦沿車前過路遭輾斃 司機稱未察覺異狀嘆「運氣不好」

林姓女子今早搭乘大都會客運41路公車，在台北市中山區八德路二段下車後，沿車前過路遭捲入車底，臟器外露當場身亡，警方在公車總站帶回肇事駕駛李姓男子，他情緒低落自認運氣不好，稱未察覺異狀，警詢後將依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，69歲林女今早8時許在中山區八德路二段下車後，沿公車車頭前方準備過路，李男正靠左駛離公車停靠區，疑未察覺林女身影，依然加速前進，林女遭碰撞捲入車底，車輛仍逕自離去，民眾隨後發現林女倒地、身體變形，立刻報警處理。

救護人員到場時，發現林女頭部、腹部重創變形，已臟器外露，明顯死亡，未送醫；員警到場時未發現肇事車輛，現場人來人往，警方也未發現目擊案發經過而報案的民眾，經調閱監視器畫面追查，確認林女是遭大都會客運41路公車碰撞，今早10時許循線在公車總站將李男帶返調查。

據悉，李男酒測值為0，毒品反應呈陰性，接獲警方通知時，對於肇事致死非常訝異，自認運氣不好，稱案發時因靠左行駛，專注於觀察左側照後鏡，未發現右側林女身影，後續行車途中也完全未察覺撞到人，面對員警，他情緒低落但平穩，全程態度配合。

林女平時獨居台北市士林區，育有1子，但姪子居住地較近，案發後姪子立即趕赴現場配合調查，見林女慘死輪下，情緒激動落淚。

警方表示，全案詢後將依過失致死、肇事逃逸罪嫌將李男移送台北地檢署偵辦，後續將報請檢方相驗釐清確切死因，同時通知林女家屬到場配合。

刑法第185之4條規定，駕駛動力交通工具發生事故，致人受傷而逃逸者，處6月以上5年以下徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下徒刑；致人死傷無過失者，減輕或免除其刑。

69歲林女（紅圈）今早8時許在中山區八德路二段下車後，沿公車車頭前方準備過路，李男正靠左駛離公車停靠區，疑未察覺林女身影，依然加速前進，林女遭碰撞捲入車底。圖／讀者提供