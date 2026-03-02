快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

聽新聞
0:00 / 0:00

台東炸寒單登場29歲男性遭炸！傷勢危急轉送高雄長庚醫院

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

元宵節到來，台東炸寒單（炸邯鄲）民俗活動進入高潮，陸續傳出民眾遭炮竹炸傷情況，昨晚一名男子在炸寒單活動時受傷，傷勢危及被轉送高雄長庚醫院燒燙傷中心救治。部立台東醫院也張貼告示，要求因炸邯鄲求診傷患要先去沖涼水10分鐘。醫師提醒，務必穿著棉質衣服、戴上護目鏡，做好防護以免受傷。

台東各地炸寒單祈福行程上月底陸續展開，一如往年，各大醫院陸續接獲遭炮竹炸傷的病患求診，台東醫院貼出告示，要求炸寒單掛號者要先前往淋浴間沖涼水10分鐘。

台東馬偕醫院證實，昨晚一名29歲男性在體驗炸邯鄲時受傷就醫，全身出現多處點狀炮彈炸傷，傷勢為二度灼傷全身30％面積，因傷勢嚴重，轉送設有燒燙燒中心的高雄長庚醫院進一步治療。

馬偕醫院急診醫學科醫師吳佩珊指出，這名傷患全身多處點狀鞭炮炸傷位置，夾雜炮灰、灰塵等，處理起來相當麻煩，轉送高雄長庚進一步處理。

吳佩珊提醒，民眾參與民俗活動，若要避免被波及，防護措施必須做好，盡量穿著棉質衣物，除了防護鏡外，口耳鼻的防護格外重要，這樣可以避免呼吸道灼傷，引發致命狀況。萬一不慎被灼傷，要掌握沖脫泡蓋送的燙傷五原則，使用流動的水沖20至30分鐘，可以迅速降溫， 也洗淨身上髒汙，避免殘留引發後續感染 。

台東元宵炸寒單活動陸續展開，陸續傳出民眾遭炮竹炸傷事件，台東醫院張貼告示，提醒傷患要先沖水讓傷口降溫。圖／讀者提供
台東元宵炸寒單活動陸續展開，陸續傳出民眾遭炮竹炸傷事件，台東醫院張貼告示，提醒傷患要先沖水讓傷口降溫。圖／讀者提供

台東 馬偕醫院 炸寒單

延伸閱讀

台東一家六口連假出遊 返家途中自撞護欄4人送醫

台大急診候床破百 醫籲強化7步驟降重複就醫

熱血元宵！台南鹽水蜂炮5路線下周開炸、台東炸寒單搶先登場

鹽水蜂炮下周一登場 黃偉哲籲看蜂炮還要看燈會逛蘭展

相關新聞

台東炸寒單登場29歲男性遭炸！傷勢危急轉送高雄長庚醫院

元宵節到來，台東炸寒單（炸邯鄲）民俗活動進入高潮，陸續傳出民眾遭炮竹炸傷情況，昨晚一名男子在炸寒單活動時受傷，傷勢危及被轉送高雄長庚醫院燒燙傷中心救治。部立台東醫院也張貼告示，要求因炸邯鄲求診傷患要先去沖涼水10分鐘。醫師提醒，務必穿著棉質衣服、戴上護目鏡，做好防護以免受傷。

北捷行天宮站傳男子揚言「殺人」 大批警力趕抵未發現

台北市警方今早10時許接獲北捷通報，乘客稱列車上有男子提及「殺人」字眼，並於捷運行天宮站下車，轄區警方獲報派出線上警力配備警盾等趕赴站內，初步未發現所指男子，持續擴大排查中。

影／北市婦下公車從車頭過遭輾斃 警總站逮司機依2罪嫌送辦

林姓女子今早搭乘大都會客運41路公車，在台北市中山區八德路二段下車後沿車頭前方過馬路，遭公車捲入車底喪命，公車司機李姓男子疑未發覺異狀，肇事後加速離去，警方介入旋即到公車總站將李男帶返調查，初查李男酒測值為0，警詢後將依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

影／法國一家3口騎車環島 獲警協助解決住宿「我們愛台灣」

法國一家3口日前來台騎腳踏車環島，第7天行經台中市龍井區中央路時，因天色漸暗且體力不支。烏日警分局龍津派出所員警得知後，與在地里長通力合作，順利為他們解決住宿問題，讓法籍遊客大讚台灣警察超熱心，「我們愛台灣」

落跑草莓盤商捉到了 大湖警方清查農友損失逾500萬元

台中市葉姓盤商大量收購草莓，未付貨款後落跑，苗栗縣大湖警察分局初步掌握20多名農友受害，損失逾500萬元，昨天在桃園市跟監拘捕他到案，依詐欺、背信罪嫌，擴大追查中。

疑電氣肇禍！高市消防分隊2樓冒火煙 消防員自救撲滅寢室遭燻黑

高市消防局左營分隊今天上午8時25分突冒火煙，當時消防員正在1樓訓練，民眾見2樓有陣陣黑煙告知，消防員見起火點就在自己睡覺的寢室，隨即佈水線搶救，5分鐘火速撲滅，但寢室床鋪和牆面被燻黑，初判為電氣肇禍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。