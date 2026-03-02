台東炸寒單登場29歲男性遭炸！傷勢危急轉送高雄長庚醫院

元宵節到來，台東炸寒單（炸邯鄲）民俗活動進入高潮，陸續傳出民眾遭炮竹炸傷情況，昨晚一名男子在炸寒單活動時受傷，傷勢危及被轉送高雄長庚醫院燒燙傷中心救治。部立台東醫院也張貼告示，要求因炸邯鄲求診傷患要先去沖涼水10分鐘。醫師提醒，務必穿著棉質衣服、戴上護目鏡，做好防護以免受傷。

台東各地炸寒單祈福行程上月底陸續展開，一如往年，各大醫院陸續接獲遭炮竹炸傷的病患求診，台東醫院貼出告示，要求炸寒單掛號者要先前往淋浴間沖涼水10分鐘。

台東馬偕醫院證實，昨晚一名29歲男性在體驗炸邯鄲時受傷就醫，全身出現多處點狀炮彈炸傷，傷勢為二度灼傷全身30％面積，因傷勢嚴重，轉送設有燒燙燒中心的高雄長庚醫院進一步治療。

馬偕醫院急診醫學科醫師吳佩珊指出，這名傷患全身多處點狀鞭炮炸傷位置，夾雜炮灰、灰塵等，處理起來相當麻煩，轉送高雄長庚進一步處理。

吳佩珊提醒，民眾參與民俗活動，若要避免被波及，防護措施必須做好，盡量穿著棉質衣物，除了防護鏡外，口耳鼻的防護格外重要，這樣可以避免呼吸道灼傷，引發致命狀況。萬一不慎被灼傷，要掌握沖脫泡蓋送的燙傷五原則，使用流動的水沖20至30分鐘，可以迅速降溫， 也洗淨身上髒汙，避免殘留引發後續感染 。