影／法國一家3口騎車環島 獲警協助解決住宿「我們愛台灣」

法國一家3口日前來台騎腳踏車環島，第7天行經台中市龍井區中央路時，因天色漸暗且體力不支。烏日警分局龍津派出所員警得知後，與在地里長通力合作，順利為他們解決住宿問題，讓法籍遊客大讚台灣警察超熱心，「我們愛台灣」

烏日警分局上午透露這個故事說，一對法國夫妻帶著年僅4歲的兒子，日前晚上6時許神情疲憊地走進龍津派出所求助。起初是因為孩子急需借用廁所，員警透過翻譯軟體與英文了解得知，原來隨著夜色降臨，他們體力已達極限，急需尋找露營區休息。

由於轄區內並無露營區，所長李冠霖立即聯繫龍井區三德里長楊易明。在楊易明努力下，將他們安置在龍井三塊厝聖德宮的廟埕暫宿。同時考量天色昏暗、不熟路況，員警更親自帶路，確認廟埕有遮蔽處所及供水還有守望相助隊在旁邊，環境安全無虞，讓這家人在異鄉能安心卸下疲憊，補足精神繼續旅程。

據了解，這對法國夫妻的朋友多年前曾來台環島，回國後對台灣濃厚的人情味讚不絕口。他們心中因此一直想來台灣，直到近期工作告一段落，特地請了一個月長假，帶著孩子踏上這片土地，只為親自感受朋友口中那份「真摯的溫暖」。

李冠霖說，能及時伸出援手，不僅是履行職責，更是極佳的國民外交機會。這個法國家庭臨行前與員警熱情合照，對台灣警察在困難時刻提供的貼心協助深表感激。

法國一家3口日前來台騎腳踏車環島，獲警方和里長協助解決住宿問題。圖／民眾提供