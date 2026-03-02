落跑草莓盤商捉到了 大湖警方清查農友損失逾500萬元

台中市葉姓盤商大量收購草莓，未付貨款後落跑，苗栗縣大湖警察分局初步掌握20多名農友受害，損失逾500萬元，昨天在桃園市跟監拘捕他到案，依詐欺、背信罪嫌，擴大追查中。

葉姓盤商（55歲）月前在大湖地區大量收購草莓，並直播或合作店家販售，並與農友約定2月15日、25日付款，結果到時卻聯絡不上，盤口也大門深鎖不見人影， 大湖分局2月27日接獲一名農友報案，損失約10萬元，後來陸續有農友反映，苗栗地區有20多人受害，損失超過500萬元。

警方報請檢察官指揮，調閱監視系統，查出葉男疑有預謀，落跑不使用自己的車子、手機，由友人接應到桃園市租屋，辦案人員掌握，與桃園市警方合作昨天跟監一個上午，趁著他下車之際，拘捕他到案，並扣案身上的十多萬元，警方懷疑還有其他農友，供應材料及運送司機欠款，正進一步偵辦中。

大湖分局呼籲，近期正值草莓產季，交易熱絡，農友進行大宗農產品交易時，除依既有交易習慣外，仍應審慎查核交易對象背景及聯絡方式，並妥善保存交易紀錄與相關對話內容。如遇對方收貨後失聯、臨時更換聯絡方式或聯繫異常等情形，應提高警覺，盡速向警察機關報案，或撥打165反詐騙專線諮詢，以保障自身辛勞成果。