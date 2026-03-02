影／假裝是客人偷商家阿嬤手機 家屬罵：你的良心何在

一名男子昨晚假裝是客人進入台中市大雅區一家商家內，趁店內業者阿嬤生病躺著沒注意，偷走這名阿嬤的手機，家屬上網PO影片罵小偷「你的良心何在！」警方表示，已調閱影像全力查緝中。

被偷店家的家屬將監視器影像PO網說，一名穿藍衣紅褲男子昨晚進入店內，偷走店內阿嬤的手機，當時阿嬤生病躺著，竟被偷走使用很久的手機，家屬罵「你的良心何在」。

台中市大雅警分局今天說明，昨晚6時41分接獲報案，民眾稱台中市大雅區大雅路某商家發生竊盜案件。

員警立即趕赴現場了解，經了解，報案人發現手機遭一名不明男子拿走，至派出所報案並提出告訴，初步估計損失金額約3000元。警方已調閱店家及周邊監視器畫面，發現該嫌徒步前往行竊，目前已鎖定涉案男子特徵，持續擴大追查，全力緝捕到案，保障商家財產安全。

大雅分局呼籲店家與民眾，無論營業或休息時段，都應加強門鎖與監視設備，貴重財物應妥善保管並避免大量留置店內。如發現可疑人員徘徊，立即撥打110報案，共同守護社區治安。