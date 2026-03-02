快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

影／假裝是客人偷商家阿嬤手機 家屬罵：你的良心何在

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

一名男子昨晚假裝是客人進入台中市大雅區一家商家內，趁店內業者阿嬤生病躺著沒注意，偷走這名阿嬤的手機，家屬上網PO影片罵小偷「你的良心何在！」警方表示，已調閱影像全力查緝中。

被偷店家的家屬將監視器影像PO網說，一名穿藍衣紅褲男子昨晚進入店內，偷走店內阿嬤的手機，當時阿嬤生病躺著，竟被偷走使用很久的手機，家屬罵「你的良心何在」。

台中市大雅警分局今天說明，昨晚6時41分接獲報案，民眾稱台中市大雅區大雅路某商家發生竊盜案件。

員警立即趕赴現場了解，經了解，報案人發現手機遭一名不明男子拿走，至派出所報案並提出告訴，初步估計損失金額約3000元。警方已調閱店家及周邊監視器畫面，發現該嫌徒步前往行竊，目前已鎖定涉案男子特徵，持續擴大追查，全力緝捕到案，保障商家財產安全。

大雅分局呼籲店家與民眾，無論營業或休息時段，都應加強門鎖與監視設備，貴重財物應妥善保管並避免大量留置店內。如發現可疑人員徘徊，立即撥打110報案，共同守護社區治安。

台中市大雅區昨晚有商家遭竊，大雅派出所長長羅明中說明。圖／警方提供
台中市大雅區昨晚有商家遭竊，大雅派出所長長羅明中說明。圖／警方提供

竊盜 手機 台中市 阿嬤

相關新聞

台東炸寒單登場29歲男性遭炸！傷勢危急轉送高雄長庚醫院

元宵節到來，台東炸寒單（炸邯鄲）民俗活動進入高潮，陸續傳出民眾遭炮竹炸傷情況，昨晚一名男子在炸寒單活動時受傷，傷勢危及被轉送高雄長庚醫院燒燙傷中心救治。部立台東醫院也張貼告示，要求因炸邯鄲求診傷患要先去沖涼水10分鐘。醫師提醒，務必穿著棉質衣服、戴上護目鏡，做好防護以免受傷。

北捷行天宮站傳男子揚言「殺人」 大批警力趕抵未發現

台北市警方今早10時許接獲北捷通報，乘客稱列車上有男子提及「殺人」字眼，並於捷運行天宮站下車，轄區警方獲報派出線上警力配備警盾等趕赴站內，初步未發現所指男子，持續擴大排查中。

影／北市婦下公車從車頭過遭輾斃 警總站逮司機依2罪嫌送辦

林姓女子今早搭乘大都會客運41路公車，在台北市中山區八德路二段下車後沿車頭前方過馬路，遭公車捲入車底喪命，公車司機李姓男子疑未發覺異狀，肇事後加速離去，警方介入旋即到公車總站將李男帶返調查，初查李男酒測值為0，警詢後將依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

影／法國一家3口騎車環島 獲警協助解決住宿「我們愛台灣」

法國一家3口日前來台騎腳踏車環島，第7天行經台中市龍井區中央路時，因天色漸暗且體力不支。烏日警分局龍津派出所員警得知後，與在地里長通力合作，順利為他們解決住宿問題，讓法籍遊客大讚台灣警察超熱心，「我們愛台灣」

落跑草莓盤商捉到了 大湖警方清查農友損失逾500萬元

台中市葉姓盤商大量收購草莓，未付貨款後落跑，苗栗縣大湖警察分局初步掌握20多名農友受害，損失逾500萬元，昨天在桃園市跟監拘捕他到案，依詐欺、背信罪嫌，擴大追查中。

疑電氣肇禍！高市消防分隊2樓冒火煙 消防員自救撲滅寢室遭燻黑

高市消防局左營分隊今天上午8時25分突冒火煙，當時消防員正在1樓訓練，民眾見2樓有陣陣黑煙告知，消防員見起火點就在自己睡覺的寢室，隨即佈水線搶救，5分鐘火速撲滅，但寢室床鋪和牆面被燻黑，初判為電氣肇禍。

