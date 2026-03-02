影／北市婦下公車從車頭過遭輾斃 警總站逮司機依2罪嫌送辦

林姓女子今早搭乘大都會客運41路公車，在台北市中山區八德路二段下車後沿車頭前方過馬路，遭公車捲入車底喪命，公車司機李姓男子疑未發覺異狀，肇事後加速離去，警方介入旋即到公車總站將李男帶返調查，初查李男酒測值為0，警詢後將依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

相關監視器畫面顯示，69歲林女下車後未走遠，見車陣未向前流動，即沿著公車車前準備穿越馬路，公車駕駛62歲李男疑未發覺林女身影，加速向前，林女不慎被碰撞、捲入車底。

案發時，包含順向車流還短暫停等紅燈號誌幾秒鐘，過程中有數輛機車從公車旁經過，但直到公車駛離後，路人才發現林女倒臥地面，已重傷、身體變形。

台北市消防局表示，今早8時37分獲報，中山區八德路二段330號前，1名女子受傷倒地，救護人員到場發現該女臟器外露，已明顯死亡，不送醫，後續交由警方處理。

轄區警方表示，員警獲報到場時，林女頭部、腹部變形，臟器外露，初步研判是遭車輛碰撞並輾過，現場未發現肇事車輛，擴大追查後確認死者及肇事車輛駕駛身分。

經聯繫大都會客運公司，員警上午10時許將李姓司機帶返調查，初步確認李男酒測值為0，後續將報請檢方相驗，持續釐清肇事原因及死因等，全案將依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦。

據悉，林女平時獨居台北市士林區，其侄子獲悉後趕赴現場配合調查，見林女傷重身亡，當場崩潰落淚，無法接受惡耗。

員警獲報到場時，林女頭部、腹部變形，臟器外露，初步研判是遭車輛碰撞並輾過。圖／讀者提供