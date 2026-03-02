驚悚影像曝…北市6旬婦貼車前過馬路遭輾斃 駕駛：無故意肇逃

北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，1名六旬婦下疑遭公車輾過，受傷倒地，救護人員獲報到場發現該女臟器外露，明顯死亡。因警方現場未發現肇事車，鎖定大都會客運41路公車，懷疑肇事後離場。公車上的監視錄影畫面也曝光，大都會客運表示，駕駛絕無故意肇事肇逃，疑因視線死角導致。

根據公車上的監視影像畫面，這輛大都會客運41路線公車，今天3月2日上午8時36分，停靠於北市八德路二段330號中崙站牌前，這名婦人乘客在該處站牌從公車後門下車後，即步行到車頭欲穿越馬路，當時公車駕駛長正起步離站。

由於當時駕駛長由左前後視鏡注意左側路況，導致疑似沒有看到右前車頭碰撞到婦人，加上車頭視線死角，導致疑似李姓駕駛長不知撞到人，繼續依路線正常營運。

大都會表示，公司對本案深感遺憾，除全力配合警方調查外，並當派專人慰唁家屬，並依調查結果及肇責負相關刑、民事責任，大都會客運同時呼籲乘客不要在站牌區穿越馬路。