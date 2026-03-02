快訊

今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗白牌車與機車事故釀一死一傷 最高可罰10萬恐還得負刑責

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

24歲吳姓男子昨晚駕駛違規白牌車，賺車資230元，途中在苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口關光號誌路口，與一輛機車相撞，造成機車騎士朱姓男子傷重送醫死亡，女乘客林姓女子手腳骨折，送醫無生命危險，全案由警方進一步處理中。

頭份市永貞路、田寮路口昨天晚上7點25分左右，發生轎車與機車相撞事故，苗栗縣政府消防局據報，人車趕到現場，朱男（21歲）失去生命跡象，送醫仍回天乏術，林女（20歲）右大腿及左手腕骨折意識清楚，送醫治療無生命危險，白牌車內2人並未受傷。

警方初步調查，吳男駕駛轎車攬客，車資230元，行駛在頭份市田寮路西往東方向，永貞路一路路口閃紅燈號誌，與朱男所騎永貞路一段外側車道北往南方向閃黃燈號誌，兩車在路口相撞，機車車頭嚴重毀損，碎片散落路面，吳男酒測值為0，也沒有毒駕情事。

吳男涉嫌過失致死，另白牌車違規攬客，將移請苗栗監理站裁罰，依公路法及汽車運輸業管理規則，可處違規駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕照4個月，及違規營業車輛牌照4個月。

頭份警察分局呼籲，行經支道的閃紅燈車輛應停車後再開，行經幹道閃黃燈車輛應減速慢行通過，行經無號誌路口時，駕駛人亦應減速慢行，以防範突發事故。

苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口昨天晚上發生轎車與機車相撞事故，釀成一死一傷。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口昨天晚上發生轎車與機車相撞事故，釀成一死一傷。圖／頭份警察分局提供

苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口昨天晚上發生轎車與機車相撞事故，釀成一死一傷。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口昨天晚上發生轎車與機車相撞事故，釀成一死一傷。圖／頭份警察分局提供

苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口昨天晚上發生轎車與機車相撞事故，釀成一死一傷。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口昨天晚上發生轎車與機車相撞事故，釀成一死一傷。圖／頭份警察分局提供

苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口昨天晚上發生轎車與機車相撞事故，釀成一死一傷。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口昨天晚上發生轎車與機車相撞事故，釀成一死一傷。圖／頭份警察分局提供

苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口昨天晚上發生轎車與機車相撞事故，釀成一死一傷。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口昨天晚上發生轎車與機車相撞事故，釀成一死一傷。圖／頭份警察分局提供

車禍 機車騎士 頭份

延伸閱讀

頭份轎車違規載客 閃紅燈路口疑搶快撞雙載機車1死

影／高雄男雨天駕車左轉撞飛女行人畫面曝 網酸：又是這1物惹的禍？

驚悚畫面曝！桃園小客車左轉遭大貨車高速衝撞一家三口2死1命危

移工騎機車誤闖國1內壢段 與3車擦撞噴飛再遭後車追撞

相關新聞

影／北市婦下公車從車頭過遭輾斃 警總站逮司機依2罪嫌送辦

林姓女子今早搭乘大都會客運41路公車，在台北市中山區八德路二段下車後沿車頭前方過馬路，遭公車捲入車底喪命，公車司機李姓男子疑未發覺異狀，肇事後加速離去，警方介入旋即到公車總站將李男帶返調查，初查李男酒測值為0，警詢後將依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

視線死角！北市6旬婦貼車前遭輾斃 大都會客運回應：無故意肇逃

北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，1名女子疑遭公車輾過，受傷倒地，救護人員獲報到場發現該女臟器外露，明顯死亡。警方現場未發現肇事車，鎖定大都會客運41路公車，懷疑肇事後離場。大都會客運澄清，駕駛肇事絕無故意肇逃，肇事疑因視線死角導致。

爆乳護理師涉偷拍病患還發社群羞辱 北市聯醫證實：上月已離職

聯醫仁愛院區一名身材火辣在社群平台有上萬粉絲護理師，遭爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼，無視病患隱私，聯醫證實接獲檢舉，經初步調查已涉及違反相關守則，事發後也先行暫停該護理師職務，該員已於2月20日辭職，待調查結果確認後，依相關法規及程序處理，從嚴究責、絕不寬貸。

苗栗白牌車與機車事故釀一死一傷 最高可罰10萬恐還得負刑責

24歲吳姓男子昨晚駕駛違規白牌車，賺車資230元，途中在苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口關光號誌路口，與一輛機車相撞，造成機車騎士朱姓男子傷重送醫死亡，女乘客林姓女子手腳骨折，送醫無生命危險，全案由警方進一步處理中。

北市6旬婦貼公車前過馬路遭輾斃 公運處回應了

台北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，1名六旬婦人下公車後，因貼著公車車頭走要過馬路，駕駛長疑似沒看到，加上視線死角遭輾斃。北市公運處第一時間了解，公運處表示，根據公車上的監視影像，駕駛長疑似真的沒有看到有人在車頭，不過確切肇事原因，後續還是會由相關單位調查。

驚悚影像曝…北市6旬婦貼車前過馬路遭輾斃 駕駛：無故意肇逃

北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，1名六旬婦下疑遭公車輾過，受傷倒地，救護人員獲報到場發現該女臟器外露，明顯死亡。因警方現場未發現肇事車，鎖定大都會客運41路公車，懷疑肇事後離場。公車上的監視錄影畫面也曝光，大都會客運表示，駕駛絕無故意肇事肇逃，疑因視線死角導致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。