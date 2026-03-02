苗栗白牌車與機車事故釀一死一傷 最高可罰10萬恐還得負刑責

24歲吳姓男子昨晚駕駛違規白牌車，賺車資230元，途中在苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口關光號誌路口，與一輛機車相撞，造成機車騎士朱姓男子傷重送醫死亡，女乘客林姓女子手腳骨折，送醫無生命危險，全案由警方進一步處理中。

頭份市永貞路、田寮路口昨天晚上7點25分左右，發生轎車與機車相撞事故，苗栗縣政府消防局據報，人車趕到現場，朱男（21歲）失去生命跡象，送醫仍回天乏術，林女（20歲）右大腿及左手腕骨折意識清楚，送醫治療無生命危險，白牌車內2人並未受傷。

警方初步調查，吳男駕駛轎車攬客，車資230元，行駛在頭份市田寮路西往東方向，永貞路一路路口閃紅燈號誌，與朱男所騎永貞路一段外側車道北往南方向閃黃燈號誌，兩車在路口相撞，機車車頭嚴重毀損，碎片散落路面，吳男酒測值為0，也沒有毒駕情事。

吳男涉嫌過失致死，另白牌車違規攬客，將移請苗栗監理站裁罰，依公路法及汽車運輸業管理規則，可處違規駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕照4個月，及違規營業車輛牌照4個月。

頭份警察分局呼籲，行經支道的閃紅燈車輛應停車後再開，行經幹道閃黃燈車輛應減速慢行通過，行經無號誌路口時，駕駛人亦應減速慢行，以防範突發事故。

苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口昨天晚上發生轎車與機車相撞事故，釀成一死一傷。圖／頭份警察分局提供

