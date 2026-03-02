聽新聞
視線死角！北市6旬婦貼車前遭輾斃 大都會客運回應：無故意肇逃
北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，1名女子疑遭公車輾過，受傷倒地，救護人員獲報到場發現該女臟器外露，明顯死亡。警方現場未發現肇事車，鎖定大都會客運41路公車，懷疑肇事後離場。大都會客運澄清，駕駛肇事絕無故意肇逃，肇事疑因視線死角導致。
大都會表示，都會客運41路線公車於今天3月2日上午8時36分，於北市八德路二段330號中崙站牌前發生肇事案，經調閱監視器影像並詢問當事人李姓駕駛長，
根據李姓駕駛長陳述，有位婦人乘客在該處站牌從公車後門下車後，即步行到車頭欲穿越馬路，當時公車駕駛長正起步離站，由左前後視鏡注意左側路況，致右前車頭碰撞到，已進入車頭視線死角的婦人而肇事。
據陳述，李姓駕駛長不知撞到婦人，繼續依路線正常營運，後經警方通知方知肇事，事後向公司主管表示未有印象撞到婦人，絕非故意肇事逃逸。
經調閱紀錄，李姓駕駛長酒測值為0，上次休假日期是2月28日，每日服勤時間皆在8小時以內，正常休假且無逾時工作紀錄。
大都會表示，公司對本案深感遺憾，除全力配合警方調查外，並當派專人慰唁家屬，並依調查結果及肇責負相關刑、民事責任，大都會客運同時呼籲乘客不要在站牌區穿越馬路。
