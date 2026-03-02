頭份轎車違規載客 閃紅燈路口疑搶快撞雙載機車1死

苗栗21歲朱姓男子騎乘機車載女友返家途中，行經頭份市永貞路與田寮路口，與24歲吳姓男子駕駛自小客發生碰撞，導致朱男傷重不治；警方調查吳男當時違規載客不排除搶快釀禍，依過失致死罪嫌偵辦並開罰。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長盧彥廷今天表示，1日晚間接獲民眾通報，頭份市永貞路與田寮路口發生交通事故，經查吳男駕駛自小客車，行駛於田寮路西往東方向，與朱男騎乘普重機，行駛永貞路一段外側車道北往南方向，雙方發生碰撞，朱姓騎士送醫後不治身亡，他的女友則是手腳多處骨折。

警方調查，朱男原本是載著女友返家，而自小客車駕駛吳男酒測值為0，不過他當時車內載著多名乘客，卻沒有職業駕駛執照，屬於違規載客，也就是俗稱「白牌車」，初步懷疑是為了搶快，行經支道閃紅燈路口，未停讓肇事，確切責任有待進一步釐清。

頭份警分局表示，全案將依過失致死罪嫌偵辦，此外；吳男違規攬客，將移請監理站裁罰，可罰新台幣10萬元以上並吊扣駕照及牌照。

頭份分局呼籲用路人，行經支道「閃紅燈」車輛應停車後再開，行經幹道「閃黃燈」車輛應減速慢行通過，行經無號誌路口時，駕駛人也應減速慢行，以防止類似意外再次發生。