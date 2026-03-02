快訊

頭份轎車違規載客 閃紅燈路口疑搶快撞雙載機車1死

中央社／ 苗栗縣2日電

苗栗21歲朱姓男子騎乘機車載女友返家途中，行經頭份市永貞路與田寮路口，與24歲吳姓男子駕駛自小客發生碰撞，導致朱男傷重不治；警方調查吳男當時違規載客不排除搶快釀禍，依過失致死罪嫌偵辦並開罰。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長盧彥廷今天表示，1日晚間接獲民眾通報，頭份市永貞路與田寮路口發生交通事故，經查吳男駕駛自小客車，行駛於田寮路西往東方向，與朱男騎乘普重機，行駛永貞路一段外側車道北往南方向，雙方發生碰撞，朱姓騎士送醫後不治身亡，他的女友則是手腳多處骨折。

警方調查，朱男原本是載著女友返家，而自小客車駕駛吳男酒測值為0，不過他當時車內載著多名乘客，卻沒有職業駕駛執照，屬於違規載客，也就是俗稱「白牌車」，初步懷疑是為了搶快，行經支道閃紅燈路口，未停讓肇事，確切責任有待進一步釐清。

頭份警分局表示，全案將依過失致死罪嫌偵辦，此外；吳男違規攬客，將移請監理站裁罰，可罰新台幣10萬元以上並吊扣駕照及牌照。

頭份分局呼籲用路人，行經支道「閃紅燈」車輛應停車後再開，行經幹道「閃黃燈」車輛應減速慢行通過，行經無號誌路口時，駕駛人也應減速慢行，以防止類似意外再次發生。

車禍 交通事故

相關新聞

影／北市婦下公車從車頭過遭輾斃 警總站逮司機依2罪嫌送辦

林姓女子今早搭乘大都會客運41路公車，在台北市中山區八德路二段下車後沿車頭前方過馬路，遭公車捲入車底喪命，公車司機李姓男子疑未發覺異狀，肇事後加速離去，警方介入旋即到公車總站將李男帶返調查，初查李男酒測值為0，警詢後將依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

視線死角！北市6旬婦貼車前遭輾斃 大都會客運回應：無故意肇逃

北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，1名女子疑遭公車輾過，受傷倒地，救護人員獲報到場發現該女臟器外露，明顯死亡。警方現場未發現肇事車，鎖定大都會客運41路公車，懷疑肇事後離場。大都會客運澄清，駕駛肇事絕無故意肇逃，肇事疑因視線死角導致。

爆乳護理師涉偷拍病患還發社群羞辱 北市聯醫證實：上月已離職

聯醫仁愛院區一名身材火辣在社群平台有上萬粉絲護理師，遭爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼，無視病患隱私，聯醫證實接獲檢舉，經初步調查已涉及違反相關守則，事發後也先行暫停該護理師職務，該員已於2月20日辭職，待調查結果確認後，依相關法規及程序處理，從嚴究責、絕不寬貸。

苗栗白牌車與機車事故釀一死一傷 最高可罰10萬恐還得負刑責

24歲吳姓男子昨晚駕駛違規白牌車，賺車資230元，途中在苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口關光號誌路口，與一輛機車相撞，造成機車騎士朱姓男子傷重送醫死亡，女乘客林姓女子手腳骨折，送醫無生命危險，全案由警方進一步處理中。

北市6旬婦貼公車前過馬路遭輾斃 公運處回應了

台北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，1名六旬婦人下公車後，因貼著公車車頭走要過馬路，駕駛長疑似沒看到，加上視線死角遭輾斃。北市公運處第一時間了解，公運處表示，根據公車上的監視影像，駕駛長疑似真的沒有看到有人在車頭，不過確切肇事原因，後續還是會由相關單位調查。

驚悚影像曝…北市6旬婦貼車前過馬路遭輾斃 駕駛：無故意肇逃

北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，1名六旬婦下疑遭公車輾過，受傷倒地，救護人員獲報到場發現該女臟器外露，明顯死亡。因警方現場未發現肇事車，鎖定大都會客運41路公車，懷疑肇事後離場。公車上的監視錄影畫面也曝光，大都會客運表示，駕駛絕無故意肇事肇逃，疑因視線死角導致。

