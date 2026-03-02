石門山區產業道路驚見人車倒邊坡 44歲女騎士送醫不治

聯醫仁愛院區一名身材火辣在社群平台有上萬粉絲護理師，遭爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼，無視病患隱私，聯醫證實接獲檢舉，經初步調查已涉及違反相關守則，事發後也先行暫停該護理師職務，該員已於2月20日辭職，待調查結果確認後，依相關法規及程序處理，從嚴究責、絕不寬貸。

2026-03-02 10:59