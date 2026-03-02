聽新聞
石門山區產業道路驚見人車倒邊坡 44歲女騎士送醫不治
新北市黃姓女子昨晚在石門區產業道路騎機車時，偏離車道衝入路旁邊坡。當地住戶發現報案，消防人員到場發現她已無呼吸心跳，施以急救並送醫，仍告不治。事故原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚10時許接獲報案，指在乾華國小旁上山的產業道路，有名女子疑騎機車發生車禍，人車都倒在路旁的邊坡上。
消防人員抵達現場時，發現44歲黃姓女子已無呼吸心跳，立即施予心肺復甦術（CPR）急救，並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）進行電擊，再送往台大金山分院急診室，醫師急救無效，宣告死亡。
警方到場測繪採證，並調閱附近監視器了解車流狀況，初步研判黃女應是自摔，未與其他車輛發生碰撞。警方依車籍資料聯絡黃女的丈夫，他表示不知道妻子為什麼會騎車上山，事故原因由警方調查釐清。
