不老騎士人車衝進雲林警所倒車棚 警員搭救才知他非惡意

雲林縣東勢鄉東勢警分駐所昨天一輛機車突然衝進警所，連人帶車倒在車棚受傷，值勤員警發現一度以為來者不善，立刻警戒查看，一男子體力衰弱直呼「這是台北嗎？」員警趕緊將他扶起，恢復體力後，才說明他從高雄騎到台北，忽感不適，不知不覺竟衝進警所，警方聯繫家人後送他改搭客運安全回家。

家住高雄67歲鄧姓男子，愛騎機車四遊，昨天準備從高雄住處騎往台北，路經雲林縣東勢鄉時，突然衝進位在鬧區路口的東勢警分駐所，在警車的車棚倒地，當時值班警員潘建嘉聽到所外「碰」一聲，因外縣市曾發生有人開車衝撞警所，他立刻警戒並小心查看。

發現所前車棚倒了一個人，趕緊向前查問，男子精神狀況不佳，甚至誤認自己人已在台北，員警發現他身上及機車側邊均擦傷，確認無安全疑慮，即詢問是否需要就醫，男子表示不需要就醫，但請求員警提供場地讓他稍作休息。

潘建嘉見男子並無酒駕，將他扶進警所，送上熱茶和簡單點心，休息片刻體力稍有恢復，鄧男才表示，衝進警所並無惡意，只是騎車到警所前不遠的路口，可能血糖降低，突然頭昏眼花，意識混亂，不知如何是好，眼前模糊只隱約見一建築像是派出所，淺意識前往求救，一進去就昏倒了，實在很抱歉。

他提供家屬聯絡資訊，家屬對警方說，最近他常騎機車往返北高之間，可能長途騎車過度疲勞導致精神不濟，家人因工作關係，無法前往雲林接他返家。

員警經家屬同意後，協助寄送機車，並護送男子搭乘客運回家，家屬對警方積極幫助十分感謝，其家人說，還好是騎進派出所，如果誤騎進人跡罕至的鄉間小路或是大排水溝或衝到別人住家撞傷人，後果不堪設想。

66歲男子騎機車衝進警所受傷，幸無大礙，恢復體力後向警方說明他是身體不適並無惡意。記者蔡維斌／翻攝