不老騎士人車衝進雲林警所倒車棚 警員搭救才知他非惡意

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林縣東勢鄉東勢警分駐所昨天一輛機車突然衝進警所，連人帶車倒在車棚受傷，值勤員警發現一度以為來者不善，立刻警戒查看，一男子體力衰弱直呼「這是台北嗎？」員警趕緊將他扶起，恢復體力後，才說明他從高雄騎到台北，忽感不適，不知不覺竟衝進警所，警方聯繫家人後送他改搭客運安全回家。

家住高雄67歲鄧姓男子，愛騎機車四遊，昨天準備從高雄住處騎往台北，路經雲林縣東勢鄉時，突然衝進位在鬧區路口的東勢警分駐所，在警車的車棚倒地，當時值班警員潘建嘉聽到所外「碰」一聲，因外縣市曾發生有人開車衝撞警所，他立刻警戒並小心查看。

發現所前車棚倒了一個人，趕緊向前查問，男子精神狀況不佳，甚至誤認自己人已在台北，員警發現他身上及機車側邊均擦傷，確認無安全疑慮，即詢問是否需要就醫，男子表示不需要就醫，但請求員警提供場地讓他稍作休息。

潘建嘉見男子並無酒駕，將他扶進警所，送上熱茶和簡單點心，休息片刻體力稍有恢復，鄧男才表示，衝進警所並無惡意，只是騎車到警所前不遠的路口，可能血糖降低，突然頭昏眼花，意識混亂，不知如何是好，眼前模糊只隱約見一建築像是派出所，淺意識前往求救，一進去就昏倒了，實在很抱歉。

他提供家屬聯絡資訊，家屬對警方說，最近他常騎機車往返北高之間，可能長途騎車過度疲勞導致精神不濟，家人因工作關係，無法前往雲林接他返家。

員警經家屬同意後，協助寄送機車，並護送男子搭乘客運回家，家屬對警方積極幫助十分感謝，其家人說，還好是騎進派出所，如果誤騎進人跡罕至的鄉間小路或是大排水溝或衝到別人住家撞傷人，後果不堪設想。

66歲男子騎機車衝進警所受傷，幸無大礙，恢復體力後向警方說明他是身體不適並無惡意。記者蔡維斌／翻攝
66歲男子騎機車衝進警所受傷，幸無大礙，恢復體力後向警方說明他是身體不適並無惡意。記者蔡維斌／翻攝

66歲男子騎機車衝進警所受傷，幸無大礙，恢復體力後向警方說明他是身體不適並無惡意，警方送他改搭客運安全回家。記者蔡維斌／翻攝
66歲男子騎機車衝進警所受傷，幸無大礙，恢復體力後向警方說明他是身體不適並無惡意，警方送他改搭客運安全回家。記者蔡維斌／翻攝

機車騎士 雲林 台北 高雄

相關新聞

影／北市婦下公車從車頭過遭輾斃 警總站逮司機依2罪嫌送辦

林姓女子今早搭乘大都會客運41路公車，在台北市中山區八德路二段下車後沿車頭前方過馬路，遭公車捲入車底喪命，公車司機李姓男子疑未發覺異狀，肇事後加速離去，警方介入旋即到公車總站將李男帶返調查，初查李男酒測值為0，警詢後將依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

視線死角！北市6旬婦貼車前遭輾斃 大都會客運回應：無故意肇逃

北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，1名女子疑遭公車輾過，受傷倒地，救護人員獲報到場發現該女臟器外露，明顯死亡。警方現場未發現肇事車，鎖定大都會客運41路公車，懷疑肇事後離場。大都會客運澄清，駕駛肇事絕無故意肇逃，肇事疑因視線死角導致。

爆乳護理師涉偷拍病患還發社群羞辱 北市聯醫證實：上月已離職

聯醫仁愛院區一名身材火辣在社群平台有上萬粉絲護理師，遭爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼，無視病患隱私，聯醫證實接獲檢舉，經初步調查已涉及違反相關守則，事發後也先行暫停該護理師職務，該員已於2月20日辭職，待調查結果確認後，依相關法規及程序處理，從嚴究責、絕不寬貸。

苗栗白牌車與機車事故釀一死一傷 最高可罰10萬恐還得負刑責

24歲吳姓男子昨晚駕駛違規白牌車，賺車資230元，途中在苗栗縣頭份市永貞路、田寮路口關光號誌路口，與一輛機車相撞，造成機車騎士朱姓男子傷重送醫死亡，女乘客林姓女子手腳骨折，送醫無生命危險，全案由警方進一步處理中。

落跑草莓盤商捉到了 大湖警方清查農友損失逾500萬元

台中市葉姓盤商大量收購草莓，未付貨款後落跑，苗栗縣大湖警察分局初步掌握20多名農友受害，損失逾500萬元，昨天在桃園市跟監拘捕他到案，依詐欺、背信罪嫌，擴大追查中。

疑電氣肇禍！高市消防分隊2樓冒火煙 消防員自救撲滅寢室遭燻黑

高市消防局左營分隊今天上午8時25分突冒火煙，當時消防員正在1樓訓練，民眾見2樓有陣陣黑煙告知，消防員見起火點就在自己睡覺的寢室，隨即佈水線搶救，5分鐘火速撲滅，但寢室床鋪和牆面被燻黑，初判為電氣肇禍。

