北市69歲婦貼公車前要過馬路遭輾慘死 警追肇逃大都會客運

今早有民眾發現台北市中山區八德路二段有1名女子疑遭車輛輾過，受傷倒在地上，救護人員獲報到場發現該女臟器外露，明顯死亡，未送醫。警方現場未發現肇事車，擴大追查後，鎖定大都會客運41路公車，懷疑肇事後離場，正循線將涉案司機帶返調查中。

台北市消防局表示，今早8時37分獲報，中山區八德路二段330號前，有1名女子受傷倒地，救護人員到場發現該女臟器外露，已明顯死亡，不送醫，後續交由警方處理。

轄區警方表示，員警獲報到場時，女子頭部、腹部變形，臟器外露，初步研判是遭車輛碰撞並輾過，現場未發現肇事車輛，經擴大追查後確認，死者為69歲林姓女子，肇事車輛則是大都會客運41路公車，駕駛是62歲李姓男子。

相關影像顯示，案發時林女從肇事公車下車後，向前繞過車頭準備違規穿越馬路，李男疑似未發現林女經過，照樣加速前進，林女遭公車捲入車底，公車仍未減速，逕自離去。

警方表示，目前已連繫大都會客運公司配合，正循線將李男帶返調查，後續將報請檢方相驗，將朝過失致死罪方向偵辦。