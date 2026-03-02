北市69歲婦貼公車前要過馬路遭輾慘死 警追肇逃大都會客運

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

今早有民眾發現台北市中山區八德路二段有1名女子疑遭車輛輾過，受傷倒在地上，救護人員獲報到場發現該女臟器外露，明顯死亡，未送醫。警方現場未發現肇事車，擴大追查後，鎖定大都會客運41路公車，懷疑肇事後離場，正循線將涉案司機帶返調查中。

台北市消防局表示，今早8時37分獲報，中山區八德路二段330號前，有1名女子受傷倒地，救護人員到場發現該女臟器外露，已明顯死亡，不送醫，後續交由警方處理。

轄區警方表示，員警獲報到場時，女子頭部、腹部變形，臟器外露，初步研判是遭車輛碰撞並輾過，現場未發現肇事車輛，經擴大追查後確認，死者為69歲林姓女子，肇事車輛則是大都會客運41路公車，駕駛是62歲李姓男子。

相關影像顯示，案發時林女從肇事公車下車後，向前繞過車頭準備違規穿越馬路，李男疑似未發現林女經過，照樣加速前進，林女遭公車捲入車底，公車仍未減速，逕自離去。

警方表示，目前已連繫大都會客運公司配合，正循線將李男帶返調查，後續將報請檢方相驗，將朝過失致死罪方向偵辦。

轄區中山分局警方介入偵辦中。記者李隆揆／攝影
轄區中山分局警方介入偵辦中。記者李隆揆／攝影

影／北市婦下公車從車頭過遭輾斃 警總站逮司機依2罪嫌送辦

林姓女子今早搭乘大都會客運41路公車，在台北市中山區八德路二段下車後沿車頭前方過馬路，遭公車捲入車底喪命，公車司機李姓男子疑未發覺異狀，肇事後加速離去，警方介入旋即到公車總站將李男帶返調查，初查李男酒測值為0，警詢後將依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

視線死角！北市6旬婦貼車前遭輾斃 大都會客運回應：無故意肇逃

北市八德路二段今上午發生重大車禍意外，1名女子疑遭公車輾過，受傷倒地，救護人員獲報到場發現該女臟器外露，明顯死亡。警方現場未發現肇事車，鎖定大都會客運41路公車，懷疑肇事後離場。大都會客運澄清，駕駛肇事絕無故意肇逃，肇事疑因視線死角導致。

