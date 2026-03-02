高雄65歲婦高處墜落倒臥3樓露台慘死 妹買早餐返家聞噩耗痛哭

高市一名65歲婦人今天上午7時許突從左營區住處高處墜樓，倒臥在3樓露台慘死，鄰居聽聞巨大碰撞聲查看嚇壞報警；當時婦人同住的妹妹外出早餐，返家得知姊姊墜樓不幸身亡，情緒潰堤；警方初步調查無外力介入，將報請檢察官相驗釐清死因。

左營分局博愛四路派出所今天上午7時許獲報，指轄區某棟大樓發生墜樓案件，警消人員立即趕赴現場，發現65歲婦人從高樓層墜樓並倒臥3樓露臺，已無生命跡象。

警方調查，當時與婦人同住的妹妹外出買早餐，沒料卻發生憾事；警方調閱大樓監視器畫面，初步未發現有外力介入情形，現場及相關處所亦無打鬥或破壞跡象；將報請檢察官相驗，以釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980