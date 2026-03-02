影／高雄騎士猛撞…機車空中連滾翻如特技 慘摔受傷被查出酒駕

王姓男子今天凌晨2時28分許騎機車行經高市青年路二段，直接猛撞停在路邊停車格機車，後連續在空中翻滾4圈，機車倒立在地上，王男慘摔在地，幸未波及他人，王男被送醫治療，因滿身酒味，被警方測出超過每公升0.29毫克，有酒駕行為。

鳳山警分局指出，王姓男子（37歲）今天凌晨2時28分許騎機車沿鳳山區青年路二段外側車道由南往北直行，突然猛撞停放路邊停車格的機車，因力道過猛，王男連人帶車在空中翻滾4圈如特技表演。

王男和機車落地時，機車車身倒立在地上，車頭斷裂，人則重摔在地，導致頭及身體多處擦挫傷，警消獲報到場，先將王男送往長庚醫院救治。

由於王男身上有酒氣，警方在他治療告一段落後，對他施以酒測，當場測出超過每公升0.29毫克的酒測值，因傷勢不輕，警詢後，先依公共危險罪嫌將他函送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王姓男子今天凌晨酒後騎機車在高市青年路二段撞路邊停車格機車，後連續翻滾，機車倒立地上，王男慘摔受傷。記者石秀華／翻攝

王姓男子今天凌晨酒後騎機車在高市青年路二段撞路邊停車格機車，後連續翻滾，機車倒立地上，王男慘摔受傷。記者石秀華／翻攝

王姓男子今天凌晨酒後騎機車在高市青年路二段撞路邊停車格機車，後連續翻滾，機車倒立地上，王男慘摔受傷。記者石秀華／翻攝