影／新竹台68線匝道自撞車禍 駕駛拋飛車外OHCA送醫搶救

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹市台68線快速道路今天凌晨發生嚴重車禍事故。消防局於凌晨0點55分接獲民眾報案，指稱台68線往南寮方向6公里處、下頭前溪橋匝道引道發生車禍，45歲的男性駕駛疑似自撞，人被拋出小客車外，路面散落大量車體碎片及零件，傷者已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，救護人員緊急送往醫院，目前已恢復生命徵象。

新竹市消防局今天凌晨接獲報案後，包括埔頂分隊消防車及救護車共2車6人於1點04分抵達現場。現場為一輛小客車疑似自撞事故，駕駛人被拋出車外，頭部有明顯外傷，由救護人員評估傷勢，這名45歲的男性駕駛在送醫前意識不清，屬外傷性OHCA，身上多處擦傷，頭部有開放性傷口，另左大腿疑似封閉性骨折。

救護人員當場實施急救處置，並於1點25分送往醫院持續搶救，目前經搶救已恢復生命徵象。此外，事故造成路面散落大量車體碎片及零件，影響行車安全，相關單位已通知公路局派員前往清理。至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

事故造成路面散落大量車體碎片及零件。圖／新竹市消防局提供
事故造成路面散落大量車體碎片及零件。圖／新竹市消防局提供

消防局於凌晨0時55分接獲民眾報案，指稱台68線往南寮方向6公里處、下頭前溪橋匝道引道發生車禍。圖／新竹市消防局提供
消防局於凌晨0時55分接獲民眾報案，指稱台68線往南寮方向6公里處、下頭前溪橋匝道引道發生車禍。圖／新竹市消防局提供

車禍 自撞 救護人員

相關新聞

高雄65歲婦高處墜落倒臥3樓露台慘死 妹買早餐返家聞噩耗痛哭

高市一名65歲婦人今天上午7時許突從左營區住處高處墜樓，倒臥在3樓露台慘死，鄰居聽聞巨大碰撞聲查看嚇壞報警；當時婦人同住的妹妹外出早餐，返家得知姊姊墜樓不幸身亡，情緒潰堤；警方初步調查無外力介入，將報請檢察官相驗釐清死因。

影／高雄騎士猛撞…機車空中連滾翻如特技 慘摔受傷被查出酒駕

王姓男子今天凌晨2時28分許騎機車行經高市青年路二段，直接猛撞停在路邊停車格機車，後連續在空中翻滾4圈，機車倒立在地上，王男慘摔在地，幸未波及他人，王男被送醫治療，因滿身酒味，被警方測出超過每公升0.29毫克，有酒駕行為。

台中中年男坐車內不動門未關…路人報案 警消確認已屍僵

台中市消防局在今天上午8時許獲報，北屯區昌平東八路一帶，有一名男子躺在車內多時，車門未關，警消到場確認，男子年約50多歲，非自然死亡，已明顯屍僵，是否有外力介入，將由轄區警方調查。

影／新竹台68線匝道自撞車禍 駕駛拋飛車外OHCA送醫搶救

影／逛百貨自認遭嘲笑 他失控毆打2櫃姐釀傷挨告

程姓男子今天下午在台北市士林區大葉高島屋百貨內，認為遭專櫃內櫃姐嘲笑，上前質問並毆打2名櫃姐，導致對方頭部受擦挫傷，警方獲報介入，2名傷者皆對程男提告傷害罪，員警旋即將程男帶返偵辦，依法送辦。

台東一家六口連假出遊 返家途中自撞護欄4人送醫

台東縣台東市松江路今天傍晚發生一起自撞車禍，一輛車上滿載三代共六人的休旅車出遊返回台東，疑因疲勞駕駛撞上路旁護欄，警消獲報到場協助救人，車上5人僅受輕傷，4人送醫無大礙。

