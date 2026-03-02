影／新竹台68線匝道自撞車禍 駕駛拋飛車外OHCA送醫搶救

新竹市台68線快速道路今天凌晨發生嚴重車禍事故。消防局於凌晨0點55分接獲民眾報案，指稱台68線往南寮方向6公里處、下頭前溪橋匝道引道發生車禍，45歲的男性駕駛疑似自撞，人被拋出小客車外，路面散落大量車體碎片及零件，傷者已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，救護人員緊急送往醫院，目前已恢復生命徵象。

新竹市消防局今天凌晨接獲報案後，包括埔頂分隊消防車及救護車共2車6人於1點04分抵達現場。現場為一輛小客車疑似自撞事故，駕駛人被拋出車外，頭部有明顯外傷，由救護人員評估傷勢，這名45歲的男性駕駛在送醫前意識不清，屬外傷性OHCA，身上多處擦傷，頭部有開放性傷口，另左大腿疑似封閉性骨折。

救護人員當場實施急救處置，並於1點25分送往醫院持續搶救，目前經搶救已恢復生命徵象。此外，事故造成路面散落大量車體碎片及零件，影響行車安全，相關單位已通知公路局派員前往清理。至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

事故造成路面散落大量車體碎片及零件。圖／新竹市消防局提供