徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價

拜拜回家竟成永別...祖孫3貼自撞電桿 5歲童站踏板慘死

伊朗領袖哈米尼遭「斬首」…普亭發聲了！怒轟美國、以色列冷血謀殺

影／逛百貨自認遭嘲笑 他失控毆打2櫃姐釀傷挨告

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

程姓男子今天下午在台北市士林區大葉高島屋百貨內，認為遭專櫃內櫃姐嘲笑，上前質問並毆打2名櫃姐，導致對方頭部受擦挫傷，警方獲報介入，2名傷者皆對程男提告傷害罪，員警旋即將程男帶返偵辦，依法送辦。

警方調查，42歲程男今天下午4時許獨自在大葉高島屋百貨內閒逛，人來人往之間，自認遭一旁專櫃內2名櫃姐嘲笑，立刻上前質問，馬姓、王姓櫃姐見狀否認嘲笑程男，程男仍破口大罵，甚至出手毆打對方，有民眾介入勸阻並報警。

警方獲報派員到場，見現場凌亂不堪，專櫃物品散落在地，立刻將程男壓制在地，同時協助2名櫃姐送醫檢查，後續由於2人頭部皆受擦挫傷、皆對程男提告，警方將程男帶返偵詢後，依傷害罪嫌將其移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，透過合法管道表達訴求，切勿以暴力方式處理，以免觸法。

警方將程男帶返偵詢後，依傷害罪嫌將其移送士林地檢署偵辦。圖／讀者提供
警方將程男帶返偵詢後，依傷害罪嫌將其移送士林地檢署偵辦。圖／讀者提供

