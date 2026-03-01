拜拜回家竟成永別...祖孫3貼自撞電桿 5歲童站踏板慘死

新北市中和區興南路發生死亡車禍。68歲楊男今天下午4時許騎機車載65歲王姓妻子及5歲孫子至烘爐地拜拜，結束後騎車下山時失控撞上路邊電線桿，站在踏板上的5歲男童首當其衝，現場失去生命跡象，送醫仍傷重不治，車禍原因警方調查中。

中和警方今天下午4時許接獲報案，中和區興南路二段發生車禍事故。警到場發現1輛3貼機車不明原因自撞電線桿，車上騎士楊男及乘客王女、楊姓男童等祖孫3人紛紛倒地，其中男童於現場已無呼吸心跳，送醫急救後宣告不治。而楊男則是胸腔骨折、右腿骨折，送往慈濟醫院等待手術中，王女全身多處擦挫傷無生命危險。

據了解，楊男騎機車載妻子王女及孫子至烘爐地拜拜，結束後騎車下山欲返家，不料疑機車失控自撞釀成這起慘劇，楊男酒測值仍待檢測，確切車禍原因正由警方調查中。

中和警到場採證釐清車禍原因。記者黃子騰／翻攝