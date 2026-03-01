快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

聽新聞
0:00 / 0:00

后里馬場馬戲團表演者墜落 中市勞工局要查...違規最高罰30萬

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市后里馬場內馬戲團今天傳出有表演者高空墜落受傷意外，台中市勞檢處已派員實施職業災害檢查，如查事業單位有違反職業安全衛生法，將處3萬以上30萬元以下罰鍰。

台中市消防局今天上午11時29分獲報，后里區后里馬場有救護案件，15歲男表演者在綁鋼索的過程中，約4米高墜落，造成左大腿內側擦挫傷及左恥骨骨折職業災害，已送衛生福利部豐原醫院治療中。

台中市勞檢處表示，如查事業單位有違反職安法，將處3萬以上30萬元以下罰鍰，另啟動「職業災害勞工個案管理服務」，協助妥善處理相關事宜，並持續協處關懷。

勞工局指出，未成年人受聘來台從事演藝、藝術等工作，申請文件中需附上其法定代理人同意聘僱的證明及代理人護照影本等資料，經查此案15歲傷者，具勞動部合法工作許可。

台中后里馬場內有馬戲團表演，常吸引遊客入場觀看。（示意圖，非今天新聞當事人）圖／本報資料照片
台中后里馬場內有馬戲團表演，常吸引遊客入場觀看。（示意圖，非今天新聞當事人）圖／本報資料照片

勞動部 后里馬場 勞工局

延伸閱讀

台中梧棲64歲員工加藥作業疑掉落污水槽　救出身亡

后里馬場馬戲團有人高空摔下受傷 業者：非表演者

鰻苗捕撈期結束 今起花東以外違法捕撈最高罰15萬

工人摔傷頸椎…怕被停工不叫救護車、沒通報勞檢 公司下場判賠180萬

相關新聞

驚悚畫面曝！桃園小客車左轉遭大貨車高速衝撞一家三口2死1命危

桃園市楊梅區楊新路四段與高鐵南路七段路口今上午發生一起嚴重車禍，一輛白色小客車左轉時遭對向一輛大貨車衝撞，整輛車被高速推上人行道嚴重變形、物品噴飛四散，大貨車右前車頭嚴重凹陷，釀小客車2死1命危。

三個月前才下禁菸令…汐止皇兒小舖廠房遭大火燒毀塌陷 起火原因待查

新北市汐止區知名電商皇兒小舖昨晚11時許發生火警，2層樓鐵皮建築竄出大量火煙。火勢今晨1時許撲滅，燃燒面積約500平方公尺，所幸無人員傷亡。據了解該店負責人去年11月曾在脆貼文下達禁菸令，不料才三個月竟遇火警，起火原因仍待調查。

影／高雄男雨天駕車左轉撞飛女行人畫面曝 網酸：又是這1物惹的禍？

劉姓男子昨晚近9時許駕車行經高市王公路欲左轉林園北路，適邱姓女子徒步行經行人穿越道，劉男疑視線死角加上雨天未看清，直接將邱女撞飛在地，致頭部撕裂傷、手腳擦挫傷；事故被網友拍下PO網，狠酸難道又是A柱惹的禍。

汐止驚傳墜樓意外！7旬婦不明原因3樓墜落卡1樓遮雨棚

新北市汐止區今早10時許驚傳墜樓意外，住在汐止區樟樹一路的70多歲婦人，疑似從3樓陽台不明原因墜落，重摔在1樓遮雨棚上。救護人員趕抵發現婦人意識清醒但背部疼痛，立即以雙節梯將她救下，所幸送醫後已無生命危險，意外原因仍待調查。

后里馬場馬戲團表演者墜落 中市勞工局要查...違規最高罰30萬

台中市后里馬場內馬戲團今天傳出有表演者高空墜落受傷意外，台中市勞檢處已派員實施職業災害檢查，如查事業單位有違反職業安全衛生法，將處3萬以上30萬元以下罰鍰。

台南女連續撥打這分局不同派出所報案專線各1241、1164通 遭警送辦

李姓女子去年連續一個月撥打1241通電話給台南市警永康分局大灣派出所報案專線，分局將她依違反社會秩序維護法移送法院；結果去年11月1日至今年1月間，她又撥打1164通電話給同分局永信派出所，再次被移送，共計撥打2405通電話，法院分別裁罰1萬、1萬2千元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。