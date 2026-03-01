后里馬場馬戲團表演者墜落 中市勞工局要查...違規最高罰30萬

台中市后里馬場內馬戲團今天傳出有表演者高空墜落受傷意外，台中市勞檢處已派員實施職業災害檢查，如查事業單位有違反職業安全衛生法，將處3萬以上30萬元以下罰鍰。

台中市消防局今天上午11時29分獲報，后里區后里馬場有救護案件，15歲男表演者在綁鋼索的過程中，約4米高墜落，造成左大腿內側擦挫傷及左恥骨骨折職業災害，已送衛生福利部豐原醫院治療中。

台中市勞檢處表示，如查事業單位有違反職安法，將處3萬以上30萬元以下罰鍰，另啟動「職業災害勞工個案管理服務」，協助妥善處理相關事宜，並持續協處關懷。

勞工局指出，未成年人受聘來台從事演藝、藝術等工作，申請文件中需附上其法定代理人同意聘僱的證明及代理人護照影本等資料，經查此案15歲傷者，具勞動部合法工作許可。