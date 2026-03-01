快訊

影／高雄男雨天駕車左轉撞飛女行人畫面曝 網酸：又是這1物惹的禍？

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

劉姓男子昨晚近9時許駕車行經高市王公路欲左轉林園北路，適邱姓女子徒步行經行人穿越道，劉男疑視線死角加上雨天未看清，直接將邱女撞飛在地，致頭部撕裂傷、手腳擦挫傷；事故被網友拍下PO網，狠酸難道又是A柱惹的禍。

臉書社團有網友貼出影片，指林園高中的路口晚上照明不足，只見影片中當時天空正下著雨，一名行人走行穿線時，當場被一輛轎車撞飛在地；原PO認為，該路口在上下學時段真的有「行人專用時相」的必要。

有網友直指，「那個路口一堆機車切西瓜轉彎，都不會禮讓直行車的。甚至切西瓜切到對向」；有網友則酸駕駛「肯定又牽拖A柱＋雨天惹的禍，左轉前後擺頭很難嗎」、「完全沒在看直接轉過去．．．A柱擋到這個藉口是不是要拿來用了」。

林園警分局指出，該起車禍發生於昨晚8時59分許，當時21歲劉姓男子駕車沿王公路西向東行駛，欲左轉進林園北路時，疑視線死角，不慎擦撞行走於行人穿越道的42歲邱姓女子。

事故造成邱女頭部撕裂傷、手腳擦挫傷，送醫治療後無大礙，劉男未受傷；警方事後對劉男實施酒測，酒測值為〇。詳細肇責待交通大隊分析研判。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例44條第四項規定：汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，肇事致人受傷者，處1萬8000元至3萬6000元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1年至2年；詳細肇責待交通大隊分析研判後，予以開罰。

劉姓男子昨晚近9時許駕車行經高市王公路欲左轉林園北路，撞飛行經行人穿越道的邱姓女子；圖為邱女過馬路畫面（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
劉姓男子昨晚近9時許駕車行經高市王公路欲左轉林園北路，撞飛行經行人穿越道的邱姓女子；圖為邱女過馬路畫面（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

劉姓男子昨晚近9時許駕車行經高市王公路欲左轉林園北路，直接撞飛行經行人穿越道的邱姓女子，致邱女受傷。記者石秀華／翻攝
劉姓男子昨晚近9時許駕車行經高市王公路欲左轉林園北路，直接撞飛行經行人穿越道的邱姓女子，致邱女受傷。記者石秀華／翻攝

劉姓男子昨晚近9時許駕車行經高市王公路欲左轉林園北路，直接撞飛行經行人穿越道的邱姓女子，致邱女受傷。記者石秀華／翻攝
劉姓男子昨晚近9時許駕車行經高市王公路欲左轉林園北路，直接撞飛行經行人穿越道的邱姓女子，致邱女受傷。記者石秀華／翻攝

