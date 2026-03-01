聽新聞
台南女連續撥打這分局不同派出所報案專線各1241、1164通 遭警送辦
李姓女子去年連續一個月撥打1241通電話給台南市警永康分局大灣派出所報案專線，分局將她依違反社會秩序維護法移送法院；結果去年11月1日至今年1月間，她又撥打1164通電話給同分局永信派出所，再次被移送，共計撥打2405通電話，法院分別裁罰1萬、1萬2千元。
裁定書指出，李姓女子自去年11月1日至今年1月5日為止，以手機撥打永康分局永信派出所報案專線共計1164次，屢勸不聽；分局將她依違反社維法移送台南地院新市簡易庭裁處，法官查出她去年8月21日至9月21日也撥打同分局大灣派出所報案專線共計1241次。
今年1月新市簡易庭才剛依無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，李女累計次數高達千次，虛耗警政資源、影響警察機關正常運作，裁罰她1萬元；結果這次李女又打了上千通電話，考量她均承認犯行，簡易庭再次裁罰1萬2千元，並期許李女能切實悔改，勿再有違序行為。
