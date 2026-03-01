台中梧棲64歲員工加藥作業疑掉落污水槽　救出身亡

台南一名女子日前在健身房女更衣室遺失AirPods Pro 3，直到一個月後才發現耳機不見。她透過iPhone「尋找」功能定位，發現耳機出現在距離健身房約20分鐘車程的住宅區，知道被人拿走後，她越想越氣，「憑什麼壞人可以心安理得占為己有？」因此決定追究到底。

2026-03-01 12:15