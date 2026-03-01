聽新聞
台中梧棲64歲員工加藥作業疑掉落污水槽 救出身亡
台中市梧棲區某公司1名64歲員工，今天在進行污水槽加藥作業後失聯，消防局據報到場抽除部分槽內污水後，發現失聯者已明顯死亡，後續交由警方處理。
台中市消防局於上午10時50分受理梧棲區自立三街某公司報案指稱，1名男員工在進行污水槽加藥作業後失聯，隨即派員到場救援。
消防局表示，失聯員工疑似於進行加藥作業時掉落污水槽內，經抽除部分槽內污水後發現失聯者，已明顯死亡，中午12時28分協助將遺體移置污水槽外安全處，後續交由員警處理。
警方表示，經了解死者為這家公司維護污水池的64歲陳姓員工，現場經鑑識人員到場採證，檢視遺體無明顯外傷，並經現場判斷，初步排除外力介入。
台中市勞動檢查處說明，已派員前往實施職業災害檢查，並要求事業單位停工改善，如查獲事業單位有違反職業安全衛生法規定，可處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並視違法情節移送司法機關參辦。
