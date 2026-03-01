三個月前才下禁菸令…汐止皇兒小舖廠房遭大火燒毀塌陷 起火原因待查

新北市汐止區知名電商皇兒小舖昨晚11時許發生火警，2層樓鐵皮建築竄出大量火煙。火勢今晨1時許撲滅，燃燒面積約500平方公尺，所幸無人員傷亡。據了解該店負責人去年11月曾在脆貼文下達禁菸令，不料才三個月竟遇火警，起火原因仍待調查。

新北市消防局昨晚11時14分接獲報案，汐止區工建路1棟2層樓鐵皮五金百貨（皇兒小舖）發生火警。新北市消防局派遣52車105人前往搶救，火勢於今晨1時31分撲滅，粗估燃燒面積約500平方公尺，所幸並無人員受傷受困。

據了解，皇兒小舖負責人去年11月26日曾在脆上留言提醒員工，因香港大埔宏福苑火災疑似菸蒂造成的大火，因此廠區內禁止吸菸，我們廠房裡有很多（紙箱/貨物/機台），安全是我們的底線。萬一不小心一個菸蒂引發火災，不只是賠錢的問題，大家的工作地點可能就這樣沒了，這個風險我們誰都承擔不起。因此下令廠區全面禁菸。不料才三個月就發生火警，整間廠房付之一炬。

皇兒小舖負責人今天在脆上留言表示，很不幸發生火災，目前火災已控制，謝謝各位關心，重建需要一些時間，我會振作，謝謝大家。

火勢熄滅後新北市消防局火調人員立即展開調查，但因剛工廠是鐵皮建築，廠內堆積許多貨架及物品，火警發生後鐵皮被燒的塌陷整個砸落，火調人員得逐一排除才能進行鑑識，確切火警原因仍待調查。

汐止知名電商皇兒小舖昨晚發生大火，今天凌晨才宣告撲滅。圖/新北消防局提供