酒駕男警員面前甩尾撞路緣 加速逃逸再撞路樹酒測值竟達1.02
52歲徐男昨晚（28日）酒後開車行經新北市土城區時，疑因不勝酒力精神恍惚擦撞人行道路緣。土城警發現上前查看時徐男心虛加速逃逸，過程中先撞上騎機車的張男後再自撞路樹，徐男頭部受傷與左腳骨折，酒測值高達1.02，詢後依公共危險罪嫌送辦。
據了解，徐男昨晚7時許聚會飲酒後，不顧自己已經醉醺醺地仍執意開車。當徐男行經土城區中央路三段準備左轉永寧路時，疑因車速太快加上飲酒過量精神不濟，車輛失控甩尾擦撞人行道路緣。
此時正在永寧路口停等紅燈的警員目睹立刻上前查看，不料徐男竟踩油門加速離開現場。警員立即尾隨並通報攔截圍捕，不料徐男逃逸過程中竟在永安街擦撞一旁1輛機車的後照鏡，最後車輛失控自撞路樹才停下。
警員發現徐男車輛車頭全毀，員警到場後，發現小轎車車頭幾乎全毀、安全氣囊爆開，徐男頭部撕裂傷、左腳骨折，經救護人員送醫後已無生命危險。警方對徐男進行酒測，發現他酒測值高達1.02嚴重超標，詢後將他依公共危險罪嫌送辦，酒駕部分將另行開單舉發。
