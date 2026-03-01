聽新聞
0:00 / 0:00
驚悚畫面曝！桃園小客車左轉遭大貨車高速衝撞2死1命危
桃園市楊梅區楊新路四段與高鐵南路七段路口今上午發生一起嚴重車禍，一輛白色小客車左轉時遭對向一輛大貨車衝撞，整輛車被高速推上人行道嚴重變形、物品噴飛四散，大貨車右前車頭嚴重凹陷，釀小客車2死1命危。
警方指出，今上午8時25分接獲報案，楊梅區楊新路四段與高鐵南路七段路口發生交通事故，經了解為63歲朱姓男子駕駛自小客車沿高鐵南路七段直行，於事故地點左轉時，不慎遭直行高鐵南路39歲羅姓男子駕駛的大貨車衝撞。
救護人員獲報到場時，朱男多處骨折且昏迷送醫，車上2名乘客皆無呼吸心跳，送醫雙雙不治；大貨車駕駛則拒絕送醫，另45歲菲律賓籍男乘客、35歲越南籍男乘客送醫後無大礙，共出動消防人員14名、消防車2輛、救護車6輛。
警方表示，事故造成自小客車駕駛朱姓男子、57歲乘客徐姓女子與29歲朱姓女子傷勢嚴重送醫急救，兩名乘客傷勢嚴重不治，朱姓駕駛仍在急救中。經檢測，雙方駕駛酒測均為0。事故發生詳細原因，警方調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。