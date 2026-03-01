快訊

桃園移工無照駕車大迴轉 騎士遭撞飛濺血送醫

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市桃園區民族路與中華路口昨日傍晚發生一起車禍，26歲越南籍宋姓移工駕駛自小客車迴轉時，撞上直行的25歲范姓機車騎士，騎士噴飛倒地、身陷血泊，意識不清緊急送醫。事故畫面經網友拍下上傳，指稱移工酒駕肇事，警方調查後發現雙方酒測值均為0，排除酒駕，不過查獲宋男為無照駕駛，已依法告發。

警方指出，宋男當晚6時43分駕駛自小客車沿民族路往中山路方向行駛，行經民族路與中華路口時往復興路方向迴轉，與同向直行的范姓機車騎士發生碰撞，機車騎士遭撞擊後噴飛，身體多處擦傷。

消防人員獲報到場時，范男倒臥路旁、意識不清，救護人員立即給予止血處置，並以頸圈、長背板固定及靜脈注射後緊急送醫急救。

警方趕抵現場後對雙方實施酒測，結果均為零，排除飲酒肇事。不過警方進一步查獲，宋姓移工並未持有我國駕駛執照，已依道路交通管理處罰條例告發無照駕駛，可處3萬6000元至6萬元罰鍰，並吊扣車輛，後續肇事責任由警方調查釐清。

警方也呼籲，未領有駕駛執照切勿駕駛動力車輛，以免遭受重罰，同時提醒用路人行經路口應減速慢行、注意來車，確保行車安全。

26歲越南籍宋姓移工昨開車行經桃園區民族路時，在路口迴轉撞飛直行的25歲范姓機車騎士，導致騎士身陷血泊、意識不清。記者朱冠諭／翻攝
26歲越南籍宋姓移工昨開車行經桃園區民族路時，在路口迴轉撞飛直行的25歲范姓機車騎士，導致騎士身陷血泊、意識不清。記者朱冠諭／翻攝

驚悚畫面曝！桃園小客車左轉遭大貨車高速衝撞2死1命危

桃園市楊梅區楊新路四段與高鐵南路七段路口今上午發生一起嚴重車禍，一輛白色小客車左轉時遭對向一輛大貨車衝撞，整輛車被高速推上人行道嚴重變形、物品噴飛四散，大貨車右前車頭嚴重凹陷，釀小客車2死1命危。

三個月前才下禁菸令…汐止皇兒小舖廠房遭大火燒毀塌陷 起火原因待查

新北市汐止區知名電商皇兒小舖昨晚11時許發生火警，2層樓鐵皮建築竄出大量火煙。火勢今晨1時許撲滅，燃燒面積約500平方公尺，所幸無人員傷亡。據了解該店負責人去年11月曾在脆貼文下達禁菸令，不料才三個月竟遇火警，起火原因仍待調查。

台中梧棲廠房工人死在池中 接班員工發現報案釐清中

台中市梧棲區一間工廠今天被發現一名男員工死在池內，目前正在打撈遺體中；據了解，今天早上有員工要交接班，才發現池內有人死亡，警方已報請檢察官相驗查明死因。

上健身房遺失AirPods！她開定位尋回 女車主偷拿遭逮竟嗆「算妳幸運」

台南一名女子日前在健身房女更衣室遺失AirPods Pro 3，直到一個月後才發現耳機不見。她透過iPhone「尋找」功能定位，發現耳機出現在距離健身房約20分鐘車程的住宅區，知道被人拿走後，她越想越氣，「憑什麼壞人可以心安理得占為己有？」因此決定追究到底。

汐止驚傳墜樓意外！7旬婦不明原因3樓墜落卡1樓遮雨棚

新北市汐止區今早10時許驚傳墜樓意外，住在汐止區樟樹一路的70多歲婦人，疑似從3樓陽台不明原因墜落，重摔在1樓遮雨棚上。救護人員趕抵發現婦人意識清醒但背部疼痛，立即以雙節梯將她救下，所幸送醫後已無生命危險，意外原因仍待調查。

酒駕男警員面前甩尾撞路緣 加速逃逸再撞路樹酒測值竟達1.02

52歲徐男昨晚（28日）酒後開車行經新北市土城區時，疑因不勝酒力精神恍惚擦撞人行道路緣。土城警發現上前查看時徐男心虛加速逃逸，過程中先撞上騎機車的張男後再自撞路樹，徐男頭部受傷與左腳骨折，酒測值高達1.02，詢後依公共危險罪嫌送辦。

