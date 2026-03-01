桃園移工無照駕車大迴轉 騎士遭撞飛濺血送醫

桃園市桃園區民族路與中華路口昨日傍晚發生一起車禍，26歲越南籍宋姓移工駕駛自小客車迴轉時，撞上直行的25歲范姓機車騎士，騎士噴飛倒地、身陷血泊，意識不清緊急送醫。事故畫面經網友拍下上傳，指稱移工酒駕肇事，警方調查後發現雙方酒測值均為0，排除酒駕，不過查獲宋男為無照駕駛，已依法告發。

警方指出，宋男當晚6時43分駕駛自小客車沿民族路往中山路方向行駛，行經民族路與中華路口時往復興路方向迴轉，與同向直行的范姓機車騎士發生碰撞，機車騎士遭撞擊後噴飛，身體多處擦傷。

消防人員獲報到場時，范男倒臥路旁、意識不清，救護人員立即給予止血處置，並以頸圈、長背板固定及靜脈注射後緊急送醫急救。

警方趕抵現場後對雙方實施酒測，結果均為零，排除飲酒肇事。不過警方進一步查獲，宋姓移工並未持有我國駕駛執照，已依道路交通管理處罰條例告發無照駕駛，可處3萬6000元至6萬元罰鍰，並吊扣車輛，後續肇事責任由警方調查釐清。

警方也呼籲，未領有駕駛執照切勿駕駛動力車輛，以免遭受重罰，同時提醒用路人行經路口應減速慢行、注意來車，確保行車安全。